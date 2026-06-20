طراز لاند روفر ديفندر المقبل.. محركات هجينة وحجم أصغر

سيُطرح الطراز الثاني القادم من لاند روفر ديفندر بمحركات هجينة بالإضافة إلى المحركات الكهربائية بالكامل.

وذكرت مجلة أوتوكار، إن الطراز سيكون نسخة أصغر من ديفندر الحالية، وسيُبنى على منصة EMA الجديدة من جاكوار لاند روفر، مع ترجيحات أن يحمل الطراز اسم ديفندر سبورت، مع توقعات أن تطرح في الأسواق عام 2027.

يذكر أن أن الطراز الجديد، الذي شوهد بالفعل أثناء اختباره على الطرق البريطانية، سيكون أول منتج جديد كلياً منذ تحويل ديفندر من خط إنتاج لاند روفر إلى علامة تجارية مستقلة (إلى جانب رينج روفر وديسكفري) ضمن نهج "مجموعة العلامات التجارية" لجاكوار لاند روفر. كما سيكون أول طراز ضمن مجموعة موسعة من منتجات ديفندر.