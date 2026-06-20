«الإعلام الإبداعي» تحتفي بقصص نجاح خريجي «CNN أبوظبي»

سلّطت هيئة الإعلام الإبداعي الضوء على قصص نجاح مجموعة من خريجي أكاديمية CNN أبوظبي.

ومنذ إطلاقها عام 2021، أسهمت الأكاديمية في تزويد مئات المشاركين بالمهارات والخبرات العملية اللازمة للنجاح في قطاع الإعلام. وبنهاية دورتها الخامسة في عام 2025، استقطب البرنامج 583 مشاركاً، من بينهم 206 مشاركين من المقيمين في دولة الإمارات، و377 مشاركاً دولياً، فيما استفاد 105 إماراتيين من التدريب العملي والخبرات المهنية التي توفرها الأكاديمية.

وقالت مدير إدارة تنمية المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي، عائشة الجنيبي: «تمثل قصص نجاح خريجي الأكاديمية أحد أبرز المؤشرات إلى الأثر الذي يحققه البرنامج. فقد شهدنا خريجين ينتقلون إلى أدوار في الإعلام الحكومي، وغرف الأخبار العالمية، والمشاريع الريادية، والعديد من المسارات المهنية المرتبطة بقطاع الإعلام الإبداعي. وتعكس هذه الإنجازات أهمية الاستثمار في تنمية المواهب وتوفير فرص تعلم عملية يقودها خبراء القطاع».

تضم قائمة الخريجين الذين تحتفي بهم الهيئة عدداً من المواهب التي نجحت في تحويل تجربتها في الأكاديمية إلى فرص مهنية ملموسة، فقد انتقلت إليزافيتا فارتانيان إلى التدريب العملي في CNN أبوظبي بعد مشاركتها في الأكاديمية، قبل أن تواصل مسيرتها المهنية في مجال التعليم الإعلامي. كما أسست، بالتعاون مع الخريجة الإماراتية فاطمة الكعبي، مشروع «AI Emirati» الذي يوظف السرد القصصي والتقنيات الحديثة للحفاظ على التراث الإماراتي.

كما واصلت أليزا أحمد مسيرتها المهنية عبر تدريب عملي في CNN أبوظبي بالتوازي مع دراستها العليا، فيما استفاد عمر الشامي من المهارات التي اكتسبها في الأكاديمية لتعزيز حضوره، وصولاً إلى تمثيل أصحاب الهمم في محافل دولية.

وفي الوقت ذاته، تجسد تجربة هبة الجنيبي الدور الذي تؤديه الأكاديمية في ربط المشاركين بمنظومة تنمية المواهب الأوسع التي تقدمها هيئة الإعلام الإبداعي.

عائشة الجنيبي:

. شهدنا خريجين ينتقلون إلى أدوار في الإعلام الحكومي، وغرف الأخبار العالمية، والمشاريع الريادية، ومسارات مهنية مرتبطة بقطاع الإعلام الإبداعي.