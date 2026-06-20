متحف لندن الجديد يعود بعد إغلاق 10 سنوات

يفتح متحف لندن الجديد أبوابه رسمياً أمام الجمهور في نوفمبر المقبل، عقب أعمال تجديد استمرت 10 سنوات.

ويمثل الافتتاح عودة سوق سميثفيلد الفيكتوري المهجور، أمام الجمهور لاستخدامه للمرة الأولى خلال أكثر من ثلاثة عقود. وتروي صالات العرض الدائمة المجانية به قصة المدينة، ويضم مجموعة من المفردات، بما في ذلك العمل الفني أسماك البيرانا للرسام بانكسي، وسترة الإعدام التي ارتداها الملك تشارلز الأول، ووسام الإضراب عن الطعام الذي حصلت عليه إيملين بانكهرست.

وقال عمدة لندن، صادق خان: «افتتاح متحف لندن الجديد سيكون لحظة مهمة للندن والعالم».