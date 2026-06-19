قضية فضل شاكر تعود للواجهة.. تقرير طبي مرتقب قد يحسم مصير طلب إخلاء سبيله

تشهد قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورات جديدة على المستويين القضائي والصحي، مع استمرار المحكمة العسكرية في لبنان بالنظر في طلب إخلاء سبيله، وسط إجراءات تهدف إلى تقييم وضعه الصحي قبل اتخاذ أي قرار بشأن المرحلة المقبلة من القضية.

ووفقاً لما أوردته تقارير إعلامية لبنانية، كلفت المحكمة لجنة طبية مختصة بإعداد تقرير شامل حول الحالة الصحية لفضل شاكر داخل مكان احتجازه، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع، بهدف الوقوف على حقيقة وضعه الصحي ومدى قدرته على تحمل ظروف الاحتجاز الحالية.

ومن المنتظر أن يتضمن التقرير نتائج الفحوصات والتشخيصات الطبية الحديثة، إضافة إلى تقييم الحالة العامة للفنان، على أن يُرفع إلى المحكمة فور اكتماله لاتخاذ القرار المناسب وفق المعطيات القانونية والطبية.

مطالبات بتقييم صحي شامل

وتأتي الخطوة القضائية في وقت تشير فيه مصادر مقربة من فضل شاكر، إلى معاناته من مشكلات صحية ونفسية، من بينها مرض السكري وضعف النظر، إضافة إلى مشكلات مرتبطة بالقلب، مطالبة بضرورة توفير متابعة طبية دقيقة لحالته.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الحالة الصحية للفنان شهدت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة، مع الحاجة إلى إشراف طبي متخصص، في وقت تؤكد فيه هيئة الدفاع أهمية مراعاة الظروف الصحية أثناء استمرار الإجراءات القضائية.

المحكمة تواصل النظر في الملف

وتندرج هذه التطورات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحكمة العسكرية للإحاطة بمختلف جوانب القضية، سواء ما يتعلق بالملف القانوني أو الوضع الصحي للمتهم، قبل استكمال مراحل المحاكمة.

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد حددت جلسة جديدة لمحاكمة فضل شاكر في 23 يونيو المقبل، بعد جلسة سابقة شهدت الاستماع إلى شهادات أمنية ومدنية مرتبطة بأحداث معركة عبرا عام 2013.

وتحظى قضية فضل شاكر باهتمام واسع منذ سنوات، نظراً إلى ارتباطها بمرحلة شهدت توترات أمنية في لبنان، إضافة إلى استمرار الجدل حول وضعه القانوني ومساره القضائي، بالتزامن مع المطالبات المتعلقة بحالته الصحية.