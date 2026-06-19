«بحجم البعوضة».. الصين تكشف عن مسيّرة بجناحين وثلاثة أرجل

تعمل الصين على تطوير جيل جديد من الطائرات المسيّرة متناهية الصغر، في إطار سباق عالمي لتقنيات الاستطلاع وفق ما أفادت به مجلة China Army.

وكشفت مصادر تقنية عن نموذج لمسيّرة دقيقة بحجم بعوضة، تم تطويرها داخل الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع في الصين، بهدف تنفيذ مهام استطلاع سرية وجمع معلومات في بيئات يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية.

ويبلغ وزن الطائرة الجديدة أقل من 0.3 غرام، وتعتمد على تصميم حيوي يحاكي حركة الحشرات أثناء الطيران، حيث تصل سرعة رفرفة أجنحتها إلى نحو 500 رفرفة في الثانية، ما يمنحها قدرة عالية على المناورة.

وتتكون المسيّرة من جناحين دقيقين يشبهان أوراقاً صغيرة، إضافة إلى ثلاث أرجل دقيقة للهبوط، مع إمكانية تزويدها بأنظمة تحكم وأجهزة استشعار متقدمة، تتيح استخدامها في مهام استطلاع وجمع بيانات ميدانية.

وتتميز هذه الفئة من الطائرات بقدرتها الكبيرة على التخفي، ما يسمح لها بالتسلل إلى مواقع حساسة أو مناطق يصعب على الطائرات التقليدية أو الأقمار الصناعية رصدها.

في المقابل، تواجه التقنية تحديات بارزة، أبرزها محدودية عمر البطارية الذي يقلص زمن التحليق، إلى جانب تأثرها الكبير بالرياح نظراً لخفة وزنها، ما قد يؤثر على دقة مسارها.

ويأتي هذا التطور في وقت تشير فيه تقارير إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعمل أيضاً على مشاريع مشابهة لتطوير طائرات مسيّرة متناهية الصغر، رغم عدم الإعلان عن نموذج عملي جاهز حتى الآن، ما يعكس احتدام المنافسة في مجال تقنيات الاستطلاع الدقيقة.