شقيقة رونالدو تدافع عنه: ليس وحده خيَّب أملنا .. كلهم نسوا فجأة كيف يمررون الكرة

تصدت كاتيا أفيرو، شقيقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إلى شقيقها، بدعوى أن المستوى الباهت للمنتخب البرتغالي في جولة الافتتاح لم يقتصر على رونالدو وحده، بل شمل جميع اللاعبين الذين "غابوا عن الحضور" ذهنيًا وفنيًا في مباراتهم الأولى بالمونديال.

وسقط المنتخب البرتغالي في فخ التعادل (1-1) أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة مخيبة للآمال بمدينة "هيوستن"، حيث تقدم "البحارة" مبكرًا عبر رأسية جواو نيفيز، قبل أن يدرك يوان ويسا التعادل للكونغو برأسية مماثلة قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وشارك رونالدو (41 عامًا) بصفة أساسية في خط الهجوم، لكنه فشل في هز الشباك بعد إهداره فرصتين محققتين في الشوط الثاني.

وقد أثار أداؤه انتقادات واسعة من قبل المحللين الذين سلطوا الضوء على قلة حركته داخل الملعب، بينما ذهب الأسطورة الفرنسي تييري هنري إلى أبعد من ذلك، ملمحًا إلى أن رونالدو يلعب لنفسه لا من أجل الفريق.

وصرح هنري خلال تحليله للمباراة عبر شبكة "فوكس سبورتس": "الفريق هو من يحتاج إلى تسجيل الأهداف، ولست أنت؛ يجب أن تضع مصلحة المجموعة فوق طموحك الشخصي في التسجيل".

وفي الوقت الذي يواصل فيه مدرب البرتغال، روبرتو مارتينيز، الدفاع عن مهاجم النصر السعودي، اختارت شقيقته كاتيا أفيرو منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائها، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "لقد نسوا فجأة، وبشكل غريب، كيف يمررون الكرة، وكيف يستخلصونها، وكيف ينفذون المرتدات.. اللعب تراجع بشكل غريب من خط الوسط". وأضافت بنبرة حماسية: "هذه الكأس غريبة جدًا، لكن لنواصل المسير؛ فالبدايات الخاطئة قد تقود إلى نهايات دقيقة. نحن معكم حتى النهاية".

وفي مقطع فيديو لاحق، تابعت أفيرو حديثها قائلة: "كنت أقرأ بعض الرسائل.. وبطبيعة الحال، كمشجعة لبلدي، شعرت بخيبة أمل. لم نلعب بشكل جيد، ولم يظهر أي لاعب بمستواه المعهود. بدأنا اللقاء بقوة، لكن الأمر اقتصر على البداية فقط".

وشددت شقيقة "الدون" بنبرة تفاؤلية: "لطالما سمعت مقولة: 'بدايات سيئة، نهايات جيدة'. دعونا نفكر بإيجابية؛ فالخطأ وارد لمن هم في قلب الميدان فقط. لقد ارتكبوا أخطاءً، ولم يكونوا الفريق الذي ننتظره، وأكرر، لا أحد لعب جيدًا برأيي المتواضع، ولكن هل أنا حزينة؟ كيف يمكنني أن أحزن والرحلة لا تزال في بدايتها؟".

كما أبدت كاتيا أفيرو منظورًا مختلفًا لمفهوم الحزن عقب تعادل البرتغال، قائلة: "أشعر بالحزن الحقيقي حين أشاهد صور والديّ ديوغو جوتا (في إشارة لوفاتهما)، فهذا هو الحزن بعينه. سيكون من الأنانية أن أحزن لمجرد تعادل مخيب في افتتاح المونديال؛ لقد استيقظت اليوم سعيدة، وهذا التعادل لن ينتزع مني سعادتي".



وعلى صعيد الأرقام التاريخية، أصبح كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يشارك أساسيًا في تاريخ كأس العالم، بعمر 41 عامًا و132 يومًا. ومع ذلك، لم يبتسم له الحظ، ليواصل صيامه التهديفي مع المنتخب البرتغالي لعشر مباريات متتالية في نهائيات كأسَي العالم وأوروبا.