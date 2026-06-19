"تريند" جديد في 2026 .. العناية بالبشرة لا تُكّلفك أكثر من ملعقة سمن

بعد سنوات من التركيز على المنتجات التي تعتني بالبشرة، بات الاهتمام يتجه بشكل متزايد إلى ما يتناوله الإنسان يومياً، باعتبار أن صحة الجلد تبدأ من الداخل.

وفي عام 2026، يبرز السمن البلدي كأحد أبرز رموز ما يُعرف بـ"الرفاهية الغذائية"، وهي فلسفة جديدة تربط بين التغذية الصحية وإشراقة البشرة. وقد تعزز الاهتمام بهذا المكوّن التقليدي بعد أن كشفت الممثلة الهندية الشهيرة عليا بهات، مؤخرا وخلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي، أنها تعتمد على وجبة خفيفة تحتوي على السمن للمساعدة في الحفاظ على نضارة بشرتها.

ولا يقتصر الأمر على السمن وحده، بل يعكس تحولاً أوسع في صناعة الجمال. فالمستهلكون أصبحوا أكثر ميلاً إلى الحلول الطبيعية والأقل تعقيداً، مع تزايد الوعي بالعلاقة الوثيقة بين التغذية وصحة البشرة.

ويصف خبراء هذا التوجه بأنه انتقال من مفهوم "العناية بالبشرة" إلى مفهوم "العناية بالجسم من الداخل"، حيث تُعد صحة الأمعاء والتغذية المتوازنة جزءاً أساسياً من أي روتين جمالي. وفي هذا الإطار، عاد السمن إلى الواجهة بوصفه مكوناً غذائياً غنياً بالعناصر المفيدة، وليس مجرد دهن يُستخدم في الطهي.

ويحتوي السمن البلدي على مجموعة من الفيتامينات الذائبة في الدهون، أبرزها فيتامينات A وE وK، وهي عناصر تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الجلد وتجدد خلاياه.

كما يضم أنواعاً مختلفة من الأحماض الدهنية، من بينها حمض البيوتيريك الذي يحظى باهتمام متزايد في الدراسات المتعلقة بصحة الأمعاء ومكافحة الالتهابات. وتشير أبحاث حديثة إلى أن هذه الدهون قد تساعد الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية الضرورية للبشرة بكفاءة أكبر، ما ينعكس على مرونة الجلد وقدرته على الاحتفاظ بالرطوبة.

ويرى أطباء الجلد وخبراء التغذية أن الدهون الصحية الموجودة في السمن يمكن أن تكون جزءاً من نظام غذائي يدعم صحة الأمعاء، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على البشرة مع مرور الوقت. كما يشير مختصون إلى أن العلاقة بين الدهون الصحية وصحة الجلد أصبحت أكثر وضوحاً مقارنة بالسنوات الماضية، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية طويلة الأمد لتأكيد هذه النتائج.

وعلى الرغم من الشعبية المتزايدة للسمن، فالخبراء يدعون إلى التعامل مع هذه الفوائد بواقعية. والأبحاث الحالية تشير إلى وجود فوائد محتملة مرتبطة بمكوناته الغذائية، لكنها لا تثبت أن تناول ملعقة من السمن يومياً كفيل بمنح بشرة مثالية أو علاج مشكلات جلدية محددة. فهو لا يعد بنتائج فورية أو معجزات تجميلية، بل ينسجم مع رؤية شاملة تعتبر أن البشرة الصحية هي انعكاس مباشر لصحة الجسم بشكل عام.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه الفوائد ترتبط بالنظام الغذائي المتكامل ونمط الحياة الصحي بشكل عام، وليس بمكون واحد بمفرده.