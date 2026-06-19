2500 دولار ثمن أغلى طبق سوشي في العالم

يعتبر السوشى من الأكلات البحرية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، نظراً لما يحتويه من عناصر غذائية هامة بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ، ولكن أسعاره تختلف من مطعم لآخر حسب مكوناته، وبمناسبة اليوم العالمي للسوشي الذي صادف أمس، كشف موقع guinnessworldrecords عن سعر أغلى نوع سوشى في العالم، وهو طبق "كيومي أوماكاسي"، الذي تبلغ تكلفة الطبق الواحد منه 350,000 ين ياباني ( 2500 دولار أمريكي)، ويتكون من 20 قطعة سوشي، وهذا الطبق يقدمه مطعم سوشي كيريمون، الواقع في أوساكا باليابان.

وتم تسجيل الرقم القياسي للطبق باعتباره أغلى سوشى في العالم عام 2010 من قبل الشيف أنجيليتو أرانيتا جونيور، الذي قدم خمس قطع من النيجيري مزينة بالماس ومغلفة بورق الذهب عيار 24، كلفت العملاء 91800 بيزو فلبيني ( 1978 دولارًا).

ويُحضّر طبق سوشي كيريمون، الذي حطم الأرقام القياسية، باستخدام تقنيات وأساليب تقليدية. وقد ابتكر المطعم هذا الطبق باستخدام مكونات مختارة بعناية من جميع أنحاء اليابان.

ويتكون الطبق من قطع من النيجيري، وهو عبارة عن سمك نيئ مقطع إلى شرائح رقيقة ويوضع فوق كرة من الأرز، على الرغم من وجود قطعة واحدة من الماكي "لفائف السوشي المقطعة".

وأماكن الحصول على مكونات الطبق هي.. الأسماك من جميع أنحاء اليابان، والأرز من محافظة أكيتا، الواقعة في الجانب الشمالي الغربي من هونشو، بينما الأرز المستخدم في لفائف السوشي هو مزيج من أرز أكيتا وأرز تسوياهيمي من محافظة ياماجاتا، أما خل السوشي المستخدم في الأرز هو مزيج خاص من أنواع الخل المعتقة من طوكيو وتشيبا.

وفطر ماتسوتاكي من الصين، والكمأ الأسود من إيطاليا، أما لحم الحوت من شمال المحيط الأطلسي.