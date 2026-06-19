انتبه.. تلفونك الآيفون ربما يسجل كل "كبسة زر" تقوم بها

لطالما قدمت "أبل" نفسها باعتبارها المدافع الأول عن خصوصية المستخدمين، لكن مزاعم جديدة أثارت تساؤلات حول حجم البيانات التي يجمعها متجر التطبيقات App Store، وما إذا كانت الشركة تسجل بالفعل كل نقرة أو حرف يكتبه المستخدم أثناء البحث.

باحثون: "أبل" تسجل كل ضغطة داخل App Store

جاءت هذه الادعاءات من حساب متخصص في الأمن السيبراني على منصة "إكس" يحمل اسم Mysk، والذي يديره مطوران لنظام iOS يقيمان في أوروبا وأميركا الشمالية.

وبحسب ما نشره الحساب، فإن متجر App Store يجمع بيانات تفصيلية للغاية حول طريقة استخدام المستخدم للبحث داخل المتجر، بما في ذلك:

- كل ضغطة على لوحة المفاتيح.

- الحروف التي يتم إدخالها أثناء البحث.

- التعديلات والتصحيحات التي يجريها المستخدم.

- سرعة الكتابة.

ويرى الباحثون أن هذه البيانات قد تسمح لشركة أبل ببناء صورة دقيقة عن سلوك المستخدم أثناء استخدام المتجر.

هل الأمر يتعلق بالاقتراحات الذكية فقط؟

في المقابل، يشير بعض المعلقين إلى أن هذه الآلية ليست غريبة في عالم البحث الرقمي، حيث تعتمد العديد من الخدمات على تحليل ما يكتبه المستخدم لحظة بلحظة من أجل تقديم اقتراحات فورية وتحسين نتائج البحث.

لكن فريق Mysk يعتقد أن البيانات تتجاوز مجرد تحسين الاقتراحات، ويرى أنها تندرج ضمن ما يُعرف بتحليلات الاستخدام (App Analytics).

هل يمكن إيقاف هذا التتبع؟

وفقًا للمزاعم المطروحة، لا توجد وسيلة مباشرة لتعطيل هذا النوع من جمع البيانات داخل App Store.

وهنا تبرز مشكلة يراها بعض المدافعين عن الخصوصية، إذ لا يمتلك مستخدمو آيفون متجر تطبيقات بديلًا يمكنهم الانتقال إليه بسهولة.

على سبيل المثال، إذا لم تعجبك سياسات الخصوصية الخاصة بخدمة "أبل ميوزك"، يمكنك الانتقال إلى "سبوتيفاي"، أما بالنسبة لمتجر التطبيقات، فلا يوجد بديل رسمي لمستخدمي آيفون.

كيف تعرف البيانات التي تجمعها "أبل" عنك؟

تتيح "أبل" للمستخدمين طلب نسخة من البيانات المرتبطة بحساباتهم.

ويمكن القيام بذلك عبر:

1. زيارة بوابة الخصوصية الخاصة بشركة أبل.

2. تسجيل الدخول باستخدام حساب "أبل".

3. طلب تنزيل نسخة من البيانات المخزنة.

ويسمح ذلك للمستخدم بمراجعة جزء من المعلومات التي تحتفظ بها الشركة بشأن نشاطه وخدماتها المختلفة.

جدل قديم يتجدد

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "أبل" تساؤلات بشأن ممارسات جمع البيانات، رغم حملاتها التسويقية المكثفة التي تركز على الخصوصية.

وتؤكد الشركة عادة أن البيانات التحليلية التي تجمعها تُستخدم لتحسين الخدمات وتجربة الاستخدام، مع تطبيق تقنيات تهدف إلى حماية هوية المستخدمين وتقليل البيانات الشخصية المرتبطة بهم.

لكن منتقدي الشركة يرون أن حجم البيانات المجمعة أحيانًا قد يتجاوز ما يتوقعه المستخدم العادي.

هل ينبغي القلق؟

حتى الآن، لا توجد أدلة علنية تشير إلى أن "أبل" تستخدم بيانات الكتابة داخل App Store لأغراض تتجاوز تشغيل الخدمة وتحسينها، كما أن الشركة لم تصدر تعليقًا رسميًا على هذه المزاعم في وقت كتابة التقرير.

لكن القضية تسلط الضوء مجددًا على التوازن الدقيق بين تحسين تجربة المستخدم من جهة، والحفاظ على الخصوصية والشفافية من جهة أخرى، وهو نقاش يبدو أنه سيستمر مع تزايد اعتماد الشركات على البيانات والتحليلات الذكية.