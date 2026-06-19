الشاي يخفض التوتر ويحسن الذاكرة ويحمي القلب

كشفت أبحاث حديثة أن شرب الشاي بانتظام قد يوفر فوائد صحية متعددة، تشمل خفض مستويات التوتر، وتحسين الذاكرة، ودعم صحة القلب، ما يجعله أحد أكثر المشروبات ارتباطًا بنمط الحياة الصحي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أشار خبراء التغذية إلى أن الشاي يحتوي على مركبات طبيعية تمنحه تأثيرات إيجابية في الجسم والعقل، لافتًا إلى أن مادة "الثيانين"، وهي حمض أميني موجود في الشاي، تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز الشعور بالاسترخاء وتقليل هرمون التوتر.

ووفقًا لدراسات استعرضها موسلي، فإن الجمع بين الثيانين والكافيين الموجودين في الشاي قد يسهم في تحسين الذاكرة وسرعة الاستجابة الذهنية، كما يعزز نشاط موجات "ألفا" في الدماغ، المرتبطة بحالات الهدوء والتركيز واليقظة.

كما أظهرت دراسة أسترالية تابعت أكثر من ألف امرأة تجاوزن سن الخامسة والسبعين، أن تناول الشاي بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بكسور العظام، إذ سجلت النساء اللواتي شربن أكثر من ثلاثة أكواب يوميًا معدلات أقل للإصابة بالكسور مقارنة بغيرهن.

وفي سياق متصل، أشارت دراسة بريطانية واسعة، شملت نحو نصف مليون شخص، إلى أن من يتناولون كوبين أو أكثر من الشاي يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة خلال فترة متابعة امتدت 11 عامًا، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون الشاي.

ويرى الباحثون أن هذه الفوائد قد تعود إلى تأثير الشاي في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، مع استمرار هذه التأثيرات الإيجابية حتى عند إضافة الحليب أو السكر إلى المشروب.

ويؤكد الخبراء أن إدراج الشاي ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون وسيلة بسيطة لدعم الصحة العامة، والوقاية من بعض المشكلات المرتبطة بالتقدم في العمر.