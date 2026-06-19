بريطاني يختطف طفلاً من أهله في حديقة حيوانات ويلقي به وسط التماسيح

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عامًا للاشتباه بمحاولته قتل طفل يبلغ ثلاث سنوات، بعد حادثة مروعة شهدتها حديقة حيوان في مقاطعة كامبريدجشير شرقي إنجلترا.

ووقعت الحادثة في حديقة حيوان "جونسونز أوف أولد هيرست" بمدينة هنتنغدون، حيث تلقت الشرطة بلاغًا ظهر الخميس يفيد بسقوط طفل داخل حظيرة للتماسيح وإصابته بجروح خطيرة.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، يُشتبه بأن الرجل اختطف الطفل من عائلته وألقى به داخل الحظيرة، قبل أن يتم توقيفه لاحقًا في مقاطعة نورفولك بتهمة محاولة القتل.

ونُقل الطفل إلى مستشفى أدنبروك في مدينة كامبريدج، حيث وصفت حالته بالحرجة لكنها مستقرة، فيما تتلقى عائلته الدعم من فرق متخصصة تابعة للشرطة.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات الجارية لم تتوصل إلى أي صلة أو معرفة مسبقة بين المشتبه به والطفل، مشيرة إلى أنها تواصل الاستماع إلى الشهود الذين كانوا موجودين في حديقة الحيوان وقت وقوع الحادثة.

من جانبه، دعا النائب البريطاني بن أوبيس-جيكتي إلى تجنب تداول التكهنات حول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن السلطات تتعامل مع الحادثة باعتبارها قضية بالغة الخطورة.

بدورها، قالت المفتشة فيريتي ماكان، إن الشرطة تركز حاليًا على جمع المعلومات وفهم ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أن الأولوية تتمثل في دعم عائلة الطفل ومتابعة حالته الصحية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الدوافع والظروف المحيطة بالواقعة التي أثارت صدمة واسعة في بريطانيا.