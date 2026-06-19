والده يمر بأزمة صحية .. عائلة ميسي مستاءة من عدم احترام خصوصيتها

أكدت عائلة ليونيل ميسي، أن والد نجم وقائد منتخب الأرجنتين، خورخي ميسي، يمر حاليًا بوعكة صحية.

ويتواجد ميسي حاليًا مع منتخب الأرجنتين في أمريكا، حيث تألق في الجولة الافتتاحية لمونديال 2026، وأحرز هاتريك في شباك الجزائر ليقود فريقه للفوز 0/3.

وقالت العائلة في بيان رسمي، إن والد ميسي يخضع حاليًا للمتابعة الطبية، ويتعافى، وحالته الصحية تتحسن بشكل ملحوظ.

كما تطرقت عائلة ميسي إلى الشائعات المتداولة بشأن الحالة الصحية لخورخي، نافيةً أي معلومات لم تصدر عن مصادر رسمية.

وأصدرت عائلة ليونيل ميسي بيانًا صحفيًا يوم الخميس الماضي، أوضحت فيه الحالة الصحية لوالده، خورخي ميسي، جاء فيه: "تُفيد عائلة ميسي بأن خورخي يمر بظرف صحي، وهو حاليًا تحت إشراف طبي، ويتعافى، ويتحسن وضعه الصحي بشكل ملحوظ. وفي ضوء الروايات والشائعات والتكهنات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، تُعرب العائلة عن استيائها الشديد من قلة الحساسية والاحترام واللباقة التي تعامل بها البعض مع هذا الوضع العائلي الخاص.

كما تُؤكد العائلة أن أقرباء خورخي فقط هم من يملكون المعلومات الحقيقية والدقيقة حول حالته. لذا، لا ينبغي اعتبار أي رواية أو بيان أو معلومة لا تصدر عن العائلة نفسها وقنواتها الرسمية صحيحة أو موثوقة. وفي مثل هذه الظروف، ندعو إلى التحلي بالمسؤولية والحكمة والإنسانية. لا ينبغي أن تكون صحة الإنسان وراحة بال من حوله موضع تكهناتٍ أو اهتمامٍ إعلامي غير مسؤول".