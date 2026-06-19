فتى يسطو بسلاح ناري على كشك عصير يديره أطفال

ألقت شرطة بوسطن القبض على فتى يبلغ من العمر 14 عامًا في جنوب بوسطن، للاشتباه بتورطه في عملية سطو مسلح على كشك لبيع عصير الليمون للأطفال في وقت سابق من الأسبوع.

ومن المتوقع أن يمثل المشتبه به، الذي لم تكشف الشرطة عن هويته لكونه قاصرًا، أمام محكمة الأحداث في بوسطن بتهمتي السطو المسلح وحيازة سلاح ناري بصورة غير قانونية، وفقًا لما أفاد به المسؤولون.

ووقعت عملية السطو حوالي الساعة 4:45 مساءً يوم الأربعاء في شارع ويست ناينث، حيث كان طفل وشقيقته، يبلغان من العمر 12 و11 عامًا، يديران كشكًا لبيع عصير الليمون كما تجري العادة في الصيف في الحارات السكنية.

وبحسب الشرطة، اقترب شابان من الكشك بعد أن تجولا في المنطقة عدة مرات. وسأل الشابان عما إذا كان الكشك يقبل الدفع عبر تطبيق Apple Pay قبل أن يستوليا على صندوق نقود. وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهما أشهر سلاحًا ناريًا أسود اللون كان يخفيه في حزامه قبل أن يلوذا بالفرار.

وقال ديفيد بيرن، البالغ من العمر 12 عامًا، لشبكة سي بي إس نيوز بوسطن: "اقترب منا وقال: قد أحتاج لأخذ الصندوق، ثم أمسكه بيد واحدة، وأرانا المسدس".

وأضاف بيرن: "رفعت أختي يديها، فقلت له: "خذه'". وتابع: "لكنني شعرت ببعض الانزعاج بعد ذلك، فنحن في الثانية عشرة والحادية عشرة من العمر، ولا يجوز فعل ذلك".

وفرّ المشتبه بهما بالصندوق النقدي، الذي استعادته السلطات لاحقًا ووجدته فارغًا. ولم تُفصح الشرطة عن المبلغ المسروق.

ونشرت شرطة بوسطن صورًا ومقاطع فيديو من كاميرات المراقبة للمشتبه بهما يوم الخميس، بينما طلب المحققون مساعدة الجمهور في التعرف عليهما. وقد صدمت عملية السطو الحي، وفقًا لتقارير محلية.

وقال ديف بيرن، والد ديفيد، لشبكة سي بي إس نيوز بوسطن بعد وقت قصير من الحادثة: "أشعر باشمئزاز شديد. إنهم أطفال صغار. لقد حدث ذلك في وضح النهار".

ومساء الجمعة، أعاد الأشقاء بيرن افتتاح كشك عصير الليمون الخاص بهما بدعم من الجيران ومسؤولي المدينة والسكان. وكانت رئيسة البلدية ميشيل وو من بين الحضور.

وقال إد فلين، عضو مجلس مدينة بوسطن، إن نصف الأموال التي جُمعت خلال إعادة الافتتاح ستُتبرع لمنظمة محلية تُعنى بمنع العنف المسلح.