صيني لجأ لمؤثرة انترنت لزيادة وزنه ففقد 6.5 كيلوغرامات في شهر واحد

أنفق رجل من شنغهاي، كان يرغب في زيادة وزنه، 10,000 يوان (1,500 دولار أمريكي) على منتجات صحية عبر الإنترنت ظنًا منه أنها ستفي بالغرض، لكنه في النهاية خسر 6.5 كيلوغرامات في شهر واحد.

وتصدّر الرجل، الذي يُدعى ليو، مواقع التواصل الاجتماعي في الصين بعد أن نشرت صحيفة "شنغهاي مورنينغ بوست" قصته. ويعمل ليو سائق شاحنة، ويبلغ طوله 1.78 متر ووزنه 63 كيلوغرامًا، وكان يعتقد دائمًا أنه نحيف جدًا.

وفي مارس، شاهد حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمؤثرة تُدعى تشين، تُشارك معلوماتها حول مساعدة الناس على زيادة الوزن. أضاف ليو تشين على الفور لجهات اتصاله. والتي بدورها أخبرت ليو أن المنتجات التي تبيعها مُستخلصة من الأعشاب وتعمل على تحسين عملية الهضم، دون أي آثار جانبية. وفي بث مباشر، ادّعت تشين أن عملاءها سيشهدون ارتفاعًا في معدل التخلص من المعادن الثقيلة بنسبة 76%، وتحسنًا في حالتهم الصحية العامة بنسبة 42% بعد استخدام منتجاتها لمدة شهر واحد فقط.

وبناءً على اقتراح تشين، أرسل لها ليو صورة لطبقة تغطي لسانه لتشخيص حالته. وخلصت تشين إلى أن ليو يعاني من أعراض مختلطة، تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم الداخلية وبرودته. فوضعت له خطة علاجية.

وهكذا دفع ليو في البداية 4000 يوان (590 دولارًا أمريكيًا) مقابل كمية كبيرة من عبوات مشروبات بودرة. بعد بضعة أيام، لم يزد وزنه، بل على العكس، فقد بعض الوزن. شعر بالدوار، وانتفاخ البطن، وكثرة التبول ليلًا.

وعندما اشتكى ليو لتشين، قالت إن ذلك يعود إلى "تخلصه من السموم الداخلية بشكل طبيعي". وحثته على شراء المزيد من المنتجات. ودفع ليو لاحقًا 6000 يوان أخرى. وفي أواخر أبريل، أُدخل المستشفى مصابًا بالتهاب المعدة المزمن. وحينما عرض المنتجات التي اشتراها على الأطباء الذين اكتشفوا أنها مجرد بروبيوتيك وألياف غذائية.

وقال الأطباء إن ليو تناول جرعات زائدة من المنتجات، ما أدى إلى حالته. وأضاف أنه بعد تلقيه العلاج لمدة شهر، استمر ليو في فقدان الوزن.

ثم أبلغ الرجل عن المؤثرة في مركز الإشراف الصحي بمنطقة سونغجيانغ بالمدينة، متهمًا إياها بممارسة الطب بشكل غير قانوني. وأفاد التقرير أن السلطات الصحية لا تزال تحقق فيما إذا كانت تشين طبيبة مؤهلة.

وأصبحت القصة موضوعًا ساخنًا للنقاش بين مستخدمي الإنترنت،وعلق أحد المستخدمين ساخرًا: "يجب على المؤثرة أن تبيع منتجات إنقاص الوزن".