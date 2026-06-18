نجوم الفن يدعمون المنتخبات العربية.. من منصات «التواصل» إلى مدرجات البطولة

لم تقتصر أجواء الحماس التي ترافق بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل، على المنافسات المحتدمة داخل المستطيل الأخضر، بل امتدت لتشعل الساحة الفنية العربية، حيث حرص كثيرون من نجوم الفن والمشاهير على مواكبة الحدث الكروي الأبرز عالمياً، معبرين عن دعمهم المطلق للمنتخبات العربية المشاركة، ومحولين حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى منصات جماهيرية نابضة بالتشجيع والحماس، فيما فضّل آخرون الوجود في المدرجات لمساندة منتخباتهم عن قرب.

ومع انطلاق البطولة في 11 يونيو الجاري، وما شهدته أيامها الأولى من مشاركة واسعة للمنتخبات العربية، تصاعد التفاعل الجماهيري والفني بصورة لافتة، إذ عاش الفنانون مع جماهيرهم تفاصيل المباريات لحظة بلحظة، وتشاركوا مشاعر الفخر والقلق والانتصار، في مشهد عكس مكانة كرة القدم بوصفها لغة عالمية توحد الشعوب.

روح رياضية

كعادتها في المناسبات الوطنية والقومية، كانت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، من أوائل النجوم الذين أعلنوا دعمهم للمنتخبات العربية المشاركة، حيث سخرت منصاتها الرقمية لتشجيع اللاعبين وبث رسائل التحفيز.

واستهلت أحلام دعمها بتغريدة خصت بها المنتخب التونسي، كتبت فيها: «مع كل الحب.. بالتوفيق للأبطال»، قبل أن تعلن مساندتها للمنتخب المصري، حيث شاركت متابعيها مقطعاً وهي تردد النشيد الوطني المصري خلال مباراته أمام بلجيكا، معلقة: «بإذن الله هنشوف أفضل أداء لمنتخب مصر في تاريخه بكأس العالم».

كما حرصت على دعم المنتخب السعودي بقولها: «فالكم السعد يا صقورنا الخضر.. خلفكم ملايين الدعوات التي ترافقكم»، مشيدة بأداء الحارس محمد العويس، ووصفته بـ«بطل المباراة»، ولم تغفل أحلام المنتخب الأردني، حيث كتبت: «منتخب النشامى.. كلنا معكم، ارفعوا رأس الأردن عالياً».

تفاعُل مصري واسع

في مصر، تحولت حسابات الفنانين إلى مساحة وطنية للاحتفاء بالبداية الإيجابية للمنتخب المصري في البطولة، وتزامن ذلك مع مشاركة الفنان تامر حسني في فعاليات «Egyptian Fan Zone» المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أحيا حفلاً جماهيرياً ضخماً وسط حضور جماهيري واسع، قدم خلاله عدداً من أشهر أغانيه، من بينها «معلمين»، إضافة إلى أغنية «حلوة يا بلدي» للراحلة داليدا.

ووجه تامر رسالة دعم مباشرة إلى لاعبي المنتخب، قائلاً: «كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الملقب بالفراعنة في المباريات المقبلة، نحن معكم ونساندكم خطوة بخطوة»، مضيفاً: «سعيد جداً بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي والتنظيم الرائع، وأتمنى التوفيق والنجاح لبقية المنتخبات العربية المشاركة».

بدوره، عبّر الفنان محمد رمضان عن سعادته بنتيجة المنتخب، ونشر عبر حسابه على «إنستغرام» رسالة قال فيها: «الكورة بتلعب بمشاعرنا.. يالّا نشجع مصر في كأس العالم 2026»، في حين نشرت الفنانة لطيفة مقطعاً من أغنيتها الوطنية «آمين»، وأرفقته بتعليق قالت فيه: «منصورين يا فراعنة بإذن الله.. تحيا مصر».

كما انضم عدد كبير من نجوم الفن المصري إلى موجة الدعم، من بينهم حمادة هلال، وحسن الرداد، وأنغام، وحنان مطاوع، الذين تبادلوا رسائل التشجيع والدعاء بتحقيق نتائج مشرفة في البطولة.

أيقونة فرح عربية

ولم تقتصر مظاهر الاحتفال على أرض الملعب، بل امتدت إلى غرف تبديل الملابس، حيث خطف لاعبو المنتخب المغربي الأنظار بعد إحدى مبارياتهم، وهم يحتفلون على أنغام الأغنية التونسية الشهيرة «سيدي منصور»، في مشهد انتشر بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصدر قوائم الأكثر تداولاً.

وأثار هذا المشهد تفاعل الفنان التونسي صابر الرباعي، الذي أعاد نشر مقاطع الاحتفال عبر حساباته الرسمية، معبراً عن اعتزازه الكبير باستخدام أغنيته في هذه اللحظات التاريخية، وكتب: «تغمرني سعادة لا توصف وأنا أرى أغنيتي جزءاً من فرحة أسود الأطلس في هذا العرس الكروي العالمي، وأهنئ أبطال المغرب وكل الشعوب العربية على هذا الأداء المشرف».

من قلب المدرجات

ولم يقتصر حضور الفنانين العرب على الفضاء الرقمي، بل حرص بعضهم على السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لمساندة منتخباتهم من داخل الملاعب.

وكان الفنان المغربي حاتم عمور من أبرز الحاضرين، إذ تابع المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام البرازيل من المدرجات، رافعاً العلم المغربي وسط آلاف المشجعين الذين رسموا لوحة جماهيرية مميزة.

ووثق عمور عبر حساباته الرسمية لحظات التشجيع والأهازيج الوطنية، وشارك جمهوره صوراً ومقاطع فيديو من داخل الملعب، ظهر فيها وهو يردد النشيد الوطني المغربي، ويتفاعل بحماس مع أحداث المباراة، في مشهد يعكس ارتباط الفنانين العرب بمنتخباتهم الوطنية، وحرصهم على مؤازرتها في مختلف المحافل الدولية.

وجدان عربي

يعكس الحضور الفني العربي اللافت في مونديال 2026 عمق العلاقة التي تجمع بين الفن والرياضة، وقدرتهما على صناعة لحظات إنسانية جامعة تتجاوز حدود المنافسة، لتصبح مساحة للتعبير عن الانتماء والفخر والهوية المشتركة.

وأثبت الفنانون العرب، من خلال تفاعلهم الكبير مع البطولة، أن كأس العالم ليس مجرد حدث رياضي عالمي، بل مناسبة إنسانية وثقافية تتجسد فيها مشاعر الوحدة والتضامن، وتتحول خلالها الملاعب ومنصات التواصل إلى ساحات للاحتفاء بالطموح العربي، في مشهد يؤكد أن الرياضة والفن يشكلان معاً لغة عالمية قادرة على جمع الملايين حول قِيَم الفرح والانتماء والأمل.

. كعادتها في المناسبات الوطنية والقومية، سخّرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي منصاتها الرقمية لتشجيع اللاعبين وبث رسائل التحفيز.

. تامر حسني أحيا حفلاً جماهيرياً في فعاليات «Egyptian Fan Zone» قدم خلاله عدداً من أشهر أغانيه.