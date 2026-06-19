«كتب اليافعين» يطلق مسابقة الكتابة الإبداعية

أطلق المجلس الإماراتي لكتب اليافعين الدورة الجديدة من «مسابقة الكتابة الإبداعية» لعام 2026، داعياً الأطفال واليافعين في دولة الإمارات، من عمر ستة أعوام إلى 18 عاماً، إلى خوض تجربة إبداعية تثري مخيلتهم، وتنمّي قدراتهم في الكتابة باللغة العربية، وذلك ضمن حملة «اقرأ، احلم، ابتكر» التي يواصل المجلس من خلالها تشجيع الأجيال الجديدة على التعبير عن أفكارها في أعمال أدبية تعكس طاقاتها الإبداعية وتطلعاتها المستقبلية.

توفر المسابقة منصة تفاعلية تتيح للمشاركين تحويل أفكارهم ومشاهداتهم اليومية إلى قصص مبتكرة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم اللغوية والسردية، ويعزز حضور اللغة العربية في تجاربهم الإبداعية.