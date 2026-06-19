سفيرة التراث

في قلب جناح الإمارات بمعرض الكتاب في الصين، تتجاوز القهوة حدود كونها مشروباً تقليدياً لتصبح سفيرة للهوية الإماراتية، ورسالة ثقافية تنبض بالأصالة، فبين رفوف الكتب وحوارات الفكر، ينساب عبق البن ممزوجاً برائحة الهيل، ليعلن أن الضيافة العربية إرثٌ حيّ، وأن فنجان القهوة يفتح أبواب الود قبل أن تبدأ الكلمات.

وتتحول تفاصيل التراث إلى لغة عالمية يفهمها الجميع، لتغدو القهوة جسراً للتواصل الثقافي، يحمل نكهة الإمارات إلى العالم، ويمنح الحوار بعداً إنسانياً يتجاوز اختلاف اللغات.