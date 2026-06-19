30 مليون تعليق مسيء على منصات «فيفا»

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حذف آلاف التعليقات التحريضية، التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ انطلاق بطولة كأس العالم، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الخميس الماضي.

ووفقاً لـ«فيفا»، تمت مراجعة 3.8 ملايين منشور، وتم حذف 388 ألفاً منها، في مقابل حذف 287 ألف منشور وتعليق في المونديال السابق، الذي استضافته قطر عام 2022.

وذكر «فيفا» أنه «تمت مراجعة أكثر من 250 مليون تعليق ومنشور، خلال السنوات الماضية، ووجد أن أكثر من 30 مليوناً منها مسيئة»، واجتمعت لجنة من الشخصيات البارزة في أتلانتا، جورجيا، لوضع حلول للقضاء على خطاب الكراهية.

وكان من بين المشاركين الرئيس الليبيري السابق، جورج ويا، اللاعب الإفريقي الوحيد الذي توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، ولاعبة المنتخب النيجيري السابقة، ميرسي أكيدي، والحكم الأميركي ومؤسس حركة «الحكام بحاجة إلى الحب أيضاً»، ديفيد جيرسون.

وقال ويا: «عندما أنظر إلى الماضي، لا أجد شيئاً قد تغير، لقد تعرّضت للإهانات العنصرية في ذروة العنصرية، ومازلنا نتحدث عنها اليوم».

وأضاف: «لهذا السبب نناضل، ونسعى لتوعية الشباب لكي ينشأوا أفراداً رحماء، لا مجرد محبين للعبة.. لا مكان للتمييز في مجتمعنا».