علماء يكتشفون سر توحش بعض الأورام السرطانية

نجح فريق بحثي من معهد فيرجينيا تيك للأبحاث في الولايات المتحدة، في إزاحة النقاب عن آليات تفسر سبب توحش بعض الأورام، وتعزيز قدرتها على مقاومة العلاجات المختلفة.

وكشفت الدراسة أن عدداً صغيراً، من هذه الخلايا الشاذة من الناحية الجينية، يمكنه أن يعيد تشكيل بيئة السرطان داخل الجسم، وقد يساعد هذا الكشف في التنبؤ بالأورام التي ستنتهج سلوكيات أكثر وحشية دون غيرها، ويرى العلماء أن هذا المبحث العلمي يسلط الضوء على نهج جديد لتقييم مدى خطورة الأورام حسب كل حالة على حدة، ويوضح الباحثون أن تلك الخلايا الخطرة يطلق عليها اسم «الخلايا رباعية الصيغة الصبغية»، وهي تحتوي على أربع مجموعات كاملة من الكروموسومات، بدلاً من مجموعتين فقط في حالة الخلايا السليمة، ويعد هذا الخلل من أكثر سمات السرطان شيوعاً، وكثيراً ما يرتبط بالأورام الشرسة سريعة النمو التي ترفض الاستجابة للعلاج.