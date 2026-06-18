6000 برتقالة و300 كيلو سمك .. منتخب النرويج يحمل طعامه معه إلى كأس العالم

كشفت تقارير رياضية عن اصطحاب بعثة المنتخب النرويجي كميات كبيرة من المواد الغذائية الخاصة بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الاستعدادات للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026 وتوفير أفضل الظروف للاعبين طوال فترة البطولة.

وبحسب التقارير، نقلت بعثة المنتخب نحو 300 كيلوغرام من السمك، و116 كيلوغراماً من الجبن، إضافة إلى ما يقارب 6000 حبة برتقال، ضمن خطة غذائية أعدها الجهازان الطبي والفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية والصحية.

وأوضحت المصادر أن هذه المواد تم اختيارها بعناية لتلبية الاحتياجات الغذائية للاعبي المنتخب، وضمان حصولهم على أطعمة معتادين عليها خلال فترة المنافسات، بما يسهم في الحفاظ على مستوياتهم البدنية والذهنية.

ويحرص العديد من المنتخبات المشاركة في البطولات الكبرى على اصطحاب أطعمة ومنتجات غذائية من بلدانها، تجنباً لأي تغييرات قد تؤثر على الأنظمة الغذائية للاعبين خلال فترة البطولة.

وأثار الخبر تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لفتت الكميات الكبيرة التي اصطحبها المنتخب النرويجي الأنظار، لا سيما عدد البرتقال الذي وصل إلى نحو 6000 حبة، في خطوة تعكس حجم الاهتمام بالتفاصيل داخل معسكر المنتخب قبل خوض غمار المونديال.