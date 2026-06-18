تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة إيجي إرتيم بعد «شراب التوت» .. وُجدت ميتة في فِراشها

لا تزال وفاة الممثلة التركية الشابة إيجي إرتيم تثير جدلا واسعا في الأوساط الفنية والإعلامية، وسط استمرار التحقيقات الرسمية للكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيلها المفاجئ عن عمر 35 عامًا.

وأثار خبر وفاة نجمة مسلسل "شراب التوت" حالة من الحزن الكبير بين الجمهور وزملائها في الوسط الفني، خاصة أنها كانت لاقت شهرة واسعة مؤخرًا من خلال دورها في العمل الدرامي الشهير.

وبحسب ما نشره موقع Onedio التركي، فقد جاءت بعض التفاصيل المنسوبة لوالدة الفنانة الراحلة حول الساعات الأخيرة في حياتها، حيث أشارت إلى أنها احتفلت مع ابنتها بعيد ميلادها قبل ساعات قليلة من وفاتها، ثم عادتا إلى المنزل في وقت لاحق من المساء.

ووفقًا لما أورده موقع Onedio، أوضحت الرواية أن الفنانة تناولت أدويتها المعتادة بعد عودتها إلى المنزل، ثم توجهت إلى غرفتها للنوم، قبل أن يتم العثور عليها في صباح اليوم التالي دون استجابة.

كما تضمنت المعلومات المتداولة حديثًا عن تناولها للكحول بالتزامن مع أدوية مضادة للاكتئاب، وهي التفاصيل التي أثارت تفاعلًا واسعًا في وسائل الإعلام التركية ومواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، نفى محامي الفنانة الراحلة أوغور غوكويون صحة ما تم تداوله بشأن وجود إفادة رسمية من والدة إيجي إرتيم، مؤكدًا أنها ما زالت في حالة صدمة ولم يتم استجوابها حتى الآن.

وتشير التحقيقات الأولية إلى احتمال تعرض الفنانة لنوبة قلبية، بينما لا تزال نتائج الطب الشرعي قيد الانتظار لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وكانت إيجي إرتيم قد حققت حضورًا لافتًا في السنوات الأخيرة من خلال أعمالها الفنية، إلا أن دورها في مسلسل "شراب التوت" كان نقطة التحول الأبرز في مسيرتها، قبل أن ينتهي مشوارها الفني بشكل مفاجئ هزّ الوسط الفني التركي.