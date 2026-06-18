"تريند" جديد يروّج لشرب الماء في أكواب نحاس .. فما القصة وما رأي الطب ؟

يلعب النحاس دورا هاما في إنتاج الطاقة، وأيض الحديد، ووظائف الجهاز المناعي، وتكوين الأنسجة الضامة، لكن هذا لا يعني تلقائيا أن شرب الماء في كوب نحاسي سيحسن الصحة العامة للجسم كما تزعم صيحة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويزعم مؤيدو "الترند" الجديد أن شرب الماء من أكواب نحاسية بعد تركه فيها طوال الليل يحسن الهضم، ويعزز المناعة، ويساعد على التمتع بشيخوخة صحية، لكن خبراء كشفوا أن هناك مغالطة في هذه المسألة.

وفكرة تخزين الماء في الأواني النحاسية ليست فكرة جديدة، فهي ممارسة صحية تقليدية في بعض الثقافات منذ قرون، ويؤكد خبراء أن بعض تلك الادعاءات تستند إلى جزء من الحقيقة، ولكن ليس بالضرورة للأسباب التي يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق موقع "فيري ويل هيلث".

غير أن إحدى الفوائد المثبتة للأوعية النحاسية هي نشاطها المضاد للميكروبات، إذ يمكن للنحاس القضاء على بعض الكائنات الدقيقة الضارة، بما في ذلك البكتيريا الملوثة للمياه.

وقالت ديبي بيسن، أخصائية التغذية ومديرة التوعية الغذائية في مركز "هولي نيم" الطبي: "تتمتع الأكواب النحاسية بفائدة موثقة جيدا تتمثل في القضاء على مسببات الأمراض المنقولة بالمياه مثل الإشريكية القولونية، والكوليرا، والشيغيلا، والسالمونيلا، ما يجعلها تعمل كمنق طبيعي للمياه".

وتشير الأبحاث إلى أن تخزين الماء في أوعية نحاسية لعدة ساعات يمكن أن يقلل من التلوث البكتيري، ما يفسر سبب استخدام الأوعية النحاسية تاريخيا في المناطق التي تعاني من محدودية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة.

وتطرح هذه النقطة سؤالا هاما: إذا كانت المياه معالجة ونظيفة في الأصل، فما فائدة تخزينها في كوب نحاسي لتصفيتها ؟

وتشمل المزاعم المنتشرة على الإنترنت تحسين الهضم، وتقليل الالتهابات، وتعزيز وظائف الغدة الدرقية، وتحسين الصحة العامة، غير أن أيا من هذه الادعاءات لم يستند إلى أي دراسات.

وقالت سيدني لابي، أخصائية تغذية مسجلة: "النحاس معدن أساسي، لكن معظم الناس يحصلون بالفعل على كميات كافية منه من الغذاء، ولم تظهر الأبحاث أن شرب الماء من كوب نحاسي يوفر فوائد إضافية كبيرة".

وميزة الأكواب النحاسية مقارنة بالأكواب البلاستيكية هي خلوها من المواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك.

ورغم أن الباحثين ما زالوا يدرسون التأثيرات الصحية للمايكرو بلاستيك، فإن بعض الأشخاص يفضلون استخدام المواد القابلة لإعادة الاستخدام مثل النحاس أو الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ لتقليل التعرض للجسيمات البلاستيكية.

متى يجب التوقف عن استخدام الكوب النحاسي؟

بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، فإن شرب الماء في كوب نحاسي لا يسبب أي ضرر، غير أن الإكثار منه ليس ضروريا.

ويمكن أن يتسرب النحاس تدريجيا إلى الماء عند تخزينه في الكوب، ومع مرور الوقت والتكرار يؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي كمية النحاس المستهلكة.

ويؤدي الإفراط في تناول النحاس إلى أعراض هضمية مثل الغثيان وألم المعدة.