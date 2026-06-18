سفاح نيويورك عاش حياة سرية مليئة بالعنف .. المؤبد لمهندس معماري بعد اعترافه بقتل 8 نساء

قضت محكمة في ولاية نيويورك، الأربعاء، بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط بحق ريكس هيورمان، بعد اعترافه بقتل 8 نساء في قضية جرائم القتل المتسلسل في شاطئ غيلغو بولاية نيويورك.

وخلال جلسة النطق بالحكم، وجه أقارب الضحايا للمتهم كلمات حادة بعد عقود من انتظار العدالة.

وقالت جاسمين روبنسون، ابنة عم الضحية جيسيكا تايلور، "حتى مليون سنة لا تكفي. لن يعوض أي شيء هذا الأمر أبدا".

وأضافت روبنسون "أنت تملأني بالاشمئزاز إلى درجة لا أستطيع تحملها".

وجلس ريكس هيورمان خلال الجلسة واضعا يديه على طاولة الدفاع في قاعة محكمة شرق لونج يلاند، ناظرا أمامه مباشرة وهو ينقر بأصابعه برفق.

وكان قد ألقي القبض على المهندس المعماري من لونج يلاند في عام 2023، قبل أن يعترف لاحقابقتل 8 نساء، بعدما عاش لسنوات حياة سرية مليئة بالعنف.

وأقر هيورمان، البالغ من العمر 62 عاما، في أبريل الماضي، بذنبه في قتل 7 نساء هن: بارثيليمي، وماك، وتايلور، وميجان ووترمان، وأمبر لين كوستيلو، ومورين برينارد-بارنز، وساندرا كوستيلا.

كما اعترف هيورمان أمام المحكمة بقتل ضحية ثامنة، هي كارين فيرجاتا، رغم أنه لم يوجه إليه أي اتهام في قضيتها.

وخلال اعترافاته، قال هيورمان إنه كان يقوم بخنق ضحاياه حتى الموت، وإنه قام بتقطيع جثث بعضهن بعد القتل.

واختفت معظم النساء خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010، وتم العثور على معظم رفاتهن على طريق سريع ليس ببعيد عن شاطئ جيلجو في لونج يلاند، على بعد نحو 80 كيلومترا من مانهاتن.