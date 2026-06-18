بعد أيام من قصة طبيب القلب .. القبض على طبيب حساسية مزوّر في مصر

بعد أيام من واقعة مشابهة، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط شخص انتحل صفة طبيب متخصص في علاج أمراض الحساسية والمناعة، واتخذ من عيادة غير مرخصة بمحافظة الجيزة مقراً لممارسة نشاطه المخالف.

وجاء في بيان وزارة الداخلية مساء أمس، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت قيام كيميائي يعمل بإحدى الشركات، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، بانتحال صفة طبيب أمراض حساسية، والترويج لنشاطه عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات للمرضى للتردد على عيادته لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل العيادة المشار إليها الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، والتي تبين أنها تعمل دون ترخيص، حيث تم ضبطه وبحوزته مجموعة كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل العيادة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم غلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أنه قبل أيام ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على طبيب قلب شهير يدعى (و .م)، وذلك لتنفيذ حكم قضائي نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد ثبوت تورطه في تزوير مؤهله الدراسي، وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، فضلاً عن تزوير 4 بطاقات رقم قومي.

وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية مفاجأة صادمة، إذ تبين أن المتهم مفصول من كلية "الألسن"، ولا يمت لمهنة الطب بصلة. ورغم ذلك، نجح في فتح عيادة طبية بمنطقة "وسط البلد" بالقاهرة لممارسة المهنة بشكل وهمي.