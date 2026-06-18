ودّع جمهوره بمشهد مؤثر .. وفاة فنان مصري في يوم بث الحلقة الأخيرة من مسلسله

في نفس يوم وفاته، أطَلَّ الفنان محمد مرزبان للمرة الأخيرة على جمهوره من خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل “ورد على فل وياسمين”، في مشهد حمل الكثير من الدلالات والمعاني. جسّد فيه صراع الإنسان بين الاستسلام للموت والتشبث بالحياة، وكأن الكلمات التي نطق بها لم تكن مجرد حوار درامي، بل رسالة وداع أخيرة لجمهوره ومحبيه.

المفارقة المؤثرة أن هذا المشهد عُرض في اليوم ذاته الذي غاب فيه الفنان عن عالمنا، ليترك خلفه لحظة ستظل عالقة في أذهان المشاهدين. فقد بدا وكأنه يودع الحياة من خلال الفن، تاركاً بصمته الأخيرة على الشاشة قبل أن يرحل جسده وتبقى أعماله وذكراه حاضرة في القلوب.

ومنح حضور مرزبان في تلك اللحظة الاستثنائية الجمهور وداعاً لم يكن مخططاً له، امتزج فيه الواقع بالدراما، وتحولت فيه آخر إطلالة فنية إلى مشهد إنساني مؤثر لفنان رحل تاركاً إرثاً من المحبة والاحترام.

وخيم الحزن على الوسط الفني المصري، صباح أمس الأربعاء، بعد الإعلان عن وفاة الفنان محمد مرزبان عن عمر ناهز 64 عاماً، متأثراً بالإصابات البالغة التي تعرض لها إثر حادث سير مروع وقع السبت الماضي على طريق مصر – الإسماعيلية، لتنتهي بذلك رحلة فنية طويلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، ترك خلالها بصمة خاصة في الدراما والسينما.

وكان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث خطير أثناء قيادته دراجته النارية بالقرب من مفارق سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، حيث أصيب بنزيف في المخ وكسور متعددة وإصابات بالغة أدت إلى دخوله العناية المركزة في حالة حرجة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام من الصراع مع إصاباته.

يذكر أن مسلسل "ورد على فل وياسمين" كان آخر أعمال الفنان الراحل، حيث جسد شخصية طبيب الأورام الكبير الذي يلجأ له بطل العمل أحمد عبد الوهاب في دور "طارق" لعلاج حبيبته "إلهام" والتي تلعب دورها الفنانة صبا مبارك لعلاجها من السرطان وبطولة أحمد عبدالوهاب، وسلوى محمد علي، وميمي جمال، وإخراج محمد عبد التواب.