هل تتخيل ثروة ايلون ماسك ؟ يحتاج 30 ألف سنة إذا أراد أن يعدّها ورقة ورقة !

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية -في تقرير لها- أن الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس" رفع ثروة إيلون ماسك، مما جعله يدخل نادي "التريليونيرات"، لكن ماذا يعني هذا الرقم فعليا؟

ولتوضيح حجم هذا الرقم الهائل، أشارت المجلة إلى أنه لو بدأ شخص في عدّ تريليون دولار من الأوراق النقدية بمعدل ورقة واحدة كل ثانية دون توقف، فسيحتاج إلى نحو 31 ألفا و700 عام لإكمال العد، كما أن تكديس هذه الأوراق فوق بعضها سيُنتج برجا يبلغ ارتفاعه نحو 67 ألفا و866 ميلا.

وقال كيفن طومسون، الرئيس التنفيذي لشركة "9 آي كابيتل غروب" (9i Capital Group) إن معظم الناس لا يدركون حجم تريليون دولار، موضحا أن صافي الثروة يختلف عن السيولة النقدية، لكنه يمنح صاحبه قدرة هائلة على الاقتراض والاستثمار مع الاحتفاظ بأصوله.

وتعادل ثروة بقيمة تريليون دولار تقريبا الناتج الاقتصادي السنوي لدول كاملة، مما يعني أن ماسك بات يمتلك قوة مالية تضاهي اقتصادات وطنية متوسطة الحجم.

كما أن الظهور الأول الضخم لشركة "سبيس إكس" يوضح مدى شهية المستثمرين تجاه المنصات التكنولوجية العالية النمو والمخاطر.

ما حجم تريليون دولار؟

لفهم ضخامة الرقم: لو بدأ ماسك عدّ ثروته ورقة نقدية واحدة كل ثانية من دون نوم، لاستغرق الأمر نحو 31 ألفا و700 سنة.

ولو رُصّت الأوراق النقدية فوق بعضها في برج واحد، لبلغ ارتفاعه نحو 67 ألفا و866 ميلا، أي أكثر من ربع المسافة إلى القمر وأعلى من محطة الفضاء الدولية.

كما يمكن أن تملأ هذه الأموال أكثر من 450 مسبحا أولمبيا.

فما الذي يمكن لماسك فعله بتريليون دولار؟

مدفوعات مباشرة للأمريكيين

لو جرى توزيع تريليون دولار على الأسر الأمريكية البالغ عددها نحو 128 مليون أسرة، لحصلت كل أسرة على نحو 7800 دولار، أي ما يقارب 3 آلاف دولار لكل فرد.

العقارات

تبلغ القيمة الإجمالية للمساكن في مدينة كبيرة مثل شيكاغو مئات المليارات من الدولارات، مما يعني أن تريليون دولار قد يكفي نظريا لشراء جميع منازل مدينة أمريكية كبرى مع بقاء مئات المليارات. كما يمكنه شراء أكثر من مليوني منزل في الولايات المتحدة.



اقتصادات دول

رغم أنه لا يمكن شراء دولة، فإن ثروة ماسك باتت تقارب الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدول مثل سويسرا (نحو 970 مليار دولار)، وتقترب من اقتصاد هولندا البالغ نحو 1.2 تريليون دولار.

جميع فرق دوري كرة القدم الأمريكية

يمكن لماسك شراء جميع فرق دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) البالغ عددها 32 فريقا، وفقا لخبراء ماليين.

شركات عملاقة

تريليون دولار تكفي لشراء شركات كبرى مثل وول مارت، أو مزيج من أكبر الشركات الأمريكية مثل "جي بي مورغان" وكوستكو دفعة واحدة.

تمويل الحكومة الأمريكية

يبلغ الإنفاق الفدرالي الأمريكي نحو 7 تريليونات دولار سنويا، وبالتالي فإن تريليون دولار يعادل نحو سُبع الميزانية الفدرالية أو ما يقارب شهرين من تشغيل الحكومة الأمريكية. كما يمكن أن يغطي عاما كاملا من الإنفاق الدفاعي الأمريكي تقريبا.

مشاريع البنية التحتية

بما أن تكلفة المطار الدولي الواحد تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، فإن تريليون دولار قد تكفي لبناء نحو 100 مطار دولي كبير أو آلاف المشاريع الصغيرة للبنية التحتية.



لكن هل يملك ماسك تريليون دولار نقدا؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت مجلة نيوزويك إن معظم ثروة ماسك -رغم دخوله نادي التريليونيرات- مرتبطة بأسهمه في شركات مثل "سبيس إكس" وتسلا، وليست أموالا نقدية متاحة في الحسابات المصرفية. كما أن قيود الطرح العام تمنعه من بيع كميات كبيرة من الأسهم فورا، مما يعني أن الرقم يعكس القيمة السوقية لأصوله أكثر مما يعكس السيولة المتاحة لديه.

ويرى بعض الخبراء أن هذا الإنجاز ربما لا يغير كثيرا في حياة ماسك الشخصية، لأنه كان بالفعل أغنى شخص في العالم قبل إدراج "سبيس إكس" في البورصة.

أما استمرار بقائه فوق مستوى التريليون دولار، فسيعتمد على أداء سهم الشركة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، إذ يمكن لارتفاعات السوق أن تعزز ثروته أكثر، كما يمكن لتقلبات السوق أن تمحو عشرات أو حتى مئات المليارات من قيمتها الورقية.