ليلى عبداللطيف تتوقع مفاجآت مدهشة لهذه المنتخبات في كأس العالم

زفت خبيرة الأبراج والتوقعات اللبنانية ليلى عبداللطيف بشرى للمشجعين العرب بتألق عدد من المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، مع توقعات بصعود أكثر من فريق لمرحلة متقدمة، على الأقل إلى ربع نهائي المونديال.

وقدمت ليلى عبداللطيف، خلال استضافتها مع الإعلامي نيشان عبر قناة "الجديد"، جملة من التوقعات للفرق المنافسة بكأس العالم 2026، تتقدمها المنتخبات العربية، مع تسمية فرق بعينها تُسلّط عليها الأضواء في المونديال.

وقالت: بعض المنتخبات العربية ستخوض مباريات لافتة وغير متوقعة، وسنرى فيها تسجيل أهداف محترفة ومفاجئة، وستكون كل الأنظار على منتخبات السعودية ومصر والمغرب والأردن والجزائر.

وتابعت: سنرى الجماهير العربية تشعل الملاعب وهي تشجع وتهتف لفريقها، بعد حدوث مفاجآت تهز الملعب بشكل إيجابي، وفرحة الجماهير تملأ الشاشات بالملاعب، وستكون بإمضاء وبصمة فريق عربي.

ورأت خبيرة الأبراج أن مونديال 2026 يشكل أحداثًا بارزة لبعض المنتخبات العربية، وما بين النتائج السلبية والإيجابية، يظهر ويلمع فريقان عربيان، يقلبان موازين اللعبة، ويسجلان انتصارًا غير معقول، وقد يكون هذا الانتصار في ربع النهائي أو نصف النهائي بكأس العالم.

وفي مقطع مصور آخر متداول من لقاء سابق على شاشة "إم بي سي مصر"، توقعت ليلى عبداللطيف أن يكون المنتخب المصري حاضرًا بقوة في كأس العالم، وقالت: كما أرى أن مصر ستكون حاضرة في مونديال 2026 وقد تشكل أكبر المفاجآت مع فريق عربي آخر، وكل الأنظار ستتجه إلى الفريق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقالت خبيرة الأبراج، في لقاء آخر، إن الفريق المغربي سيحقق نتائج مهمة، موضحة: للمرة الثانية أقول للشعب المغربي، انتظروا المفاجأة التي سيحققها الفريق المغربي في مونديال 2026.

وأوضحت عبداللطيف، ضمن توقعاتها لكأس العالم 2026: سنرى ونسمع عن عزل أحد اللاعبين أو إحدى الفرق بسبب فيروس إيبولا.

وتابعت: هناك فريق كرة قدم أوروبي يتعرض خلال المونديال لهزيمة كبيرة وغير متوقعة أبدًا، ما يجعل جمهوره يشعل الملاعب والمدرجات والشوارع وهو بحالة هيستيرية من الغضب.

وتوقعت ليلى عبداللطيف أن تتجه الأنظار نحو 5 منتخبات عالمية، هي البرتغال والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، بسبب حدوث مفاجآت وأحداث مهمة سنراها على الهواء في مونديال 2026.

كما وكشفت خبيرة الأبراج والتوقعات اللبنانية عن الفريق الذي تشجعه في مونديال أمريكا الشمالية، موضحة أنه بجانب الفرق العربية، فإنها تحب منتخب إسبانيا، مضيفة: وأكيد السعودية ومصر والمغرب والأردن، لأن لعبه حلو.