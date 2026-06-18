ما هي حقيقة الباص الأسود الذي أرعب المصريين .. رأوه يتجول في الشوارع ليلاً دون سائق !

أثارت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والقلق بين المصريين، بعدما زعم ظهور باص أسود يحمل عبارة "الساعة 12" يتجول في شوارع القاهرة بعد منتصف الليل دون سائق، وسط روايات تحدثت عن مشاهد غامضة أثارت الذعر بين المارة.

ومع تصاعد التساؤلات حول حقيقة الباص الغامض، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة وأصدرت بياناً مساء أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه بالفحص والتحري تبين أن الباص المشار إليه مملوك لإحدى شركات الإنتاج الفني، وأنه تم تعديله بمخالفة شروط الترخيص من خلال تغيير لونه إلى الأسود، وتركيب زجاج معتِّم، بالإضافة إلى وضع ملصقات على هيكله الخارجي.

من جهتهم، أكد مسؤولو الشركة المالكة للمركبة أن الباص جرى تجهيزه بهذا الشكل خصيصاً لتصوير أحد مشاهد فيلم جديد يتم تصويره حالياً في محافظة الجيزة، موضحين أنه لم يتحرك أو يُستخدم في أي محافظة أخرى كما أشيع.

كما كشفت التحريات أن مقاطع الفيديو التي أظهرت الباص وهو يسير في عدد من شوارع القاهرة ليلاً دون سائق ليست حقيقية، وإنما تم تصنيعها وتعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

على إثر ذلك، تم التحفظ على الباص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة المالكة بسبب مخالفات الترخيص، فيما أكدت الجهات المعنية استمرار جهودها لمواجهة الشائعات والمحتويات المضللة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.