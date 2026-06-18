من هي المرأة التي ظهرت صورتها على تنورة ميشيل أوباما في شيكاغو ؟

بطريقة مؤثرة وشخصية خلال حفل استقبال خاص أُقيم احتفاءً بالافتتاح المرتقب لمركز أوباما الرئاسي في مدينة شيكاغو الأمريكية كرّمت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما والدتها الراحلة ماريان روبنسون.

وخلال المناسبة، انضمّت ميشيل إلى زوجها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، مرتدية إطلالة من مجموعة خريف/شتاء 2026 للأزياء الجاهزة، والتي أُعيد تصميمها خصيصاً لها من دار "أكني ستوديوز "السويدية.

وتألّفت الإطلالة من تيشيرت سوداء بأكمام نصفية، وحزام أسود رفيع، وتنورة بقصّة مستقيمة تخطّت الركبة، وحملت صورة لوالدتها الراحلة ماريان روبنسون في مرحلة شبابها مرسومة بأسلوب يشبه الرسم بالقلم الرصاص، ما أضفى بُعداً عاطفياً مؤثراً على الإطلالة.

وأكملت ميشيل إطلالتها بتسريحة شعر نصفية، وحذاء كلاسيكي مدبّب بكعب عالٍ، ومجوهرات ناعمة.

وكانت دار الأزياء السويدية قد اعتمدت في مجموعاتها الأخيرة على توظيف صور البورتريه كعنصر بصري وفني ضمن التصاميم.