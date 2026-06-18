مجلس مدينة بريطانية يخالف نفسه ويقبض الغرامات

دفع مجلس مدينة برمنغهام البريطانية غراماتٍ تجاوزت 470 ألف جنيه إسترليني لنفسه (حوالي 628178 دولار) ، وذلك لمخالفة مركباته لسياسة "منطقة الهواء النظيف" التي وضعها المجلس.

ومنذ بدء تطبيق هذه السياسة، المعروفة اختصارًا بـ"كاز"، في مركز المدينة قبل خمس سنوات، تسببت المركبات المخالفة التابعة لأسطول المجلس في فرض 3262 غرامة يومية، بلغ مجموعها 472,253 جنيهًا إسترلينيًا.

وتفرض مناطق الهواء النظيف رسومًا على المركبات التي لا تستوفي الحد الأدنى من معايير الانبعاثات، بينما تستخدم مناطق أخرى تدابير لتحسين جودة الهواء، مثل تحديث بعض المركبات أو تغيير مسارات المرور.

وتبلغ الرسوم اليومية للسيارات والشاحنات الصغيرة وسيارات الأجرة 8 جنيهات إسترلينية في برمنغهام (10 دولار ) ، و50 جنيهًا إسترلينيًا ( 66.83 دولار) للشاحنات الثقيلة والحافلات، ما لم يكن هناك إعفاء ساري المفعول. يُغرّم كل من يتخلف عن الدفع خلال ستة أيام من دخوله المنطقة 120 جنيهًا إسترلينيًا ( 160 دولار) ، وتُخفّض إلى النصف في حال الدفع خلال 14 يومًا.

ولم تُحدد البيانات، التي حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) باستخدام لوائح المعلومات البيئية، ما إذا كان المجلس قد دفع غرامات أعلى للتأخير في السداد على مدار السنوات الخمس الماضية. وقد سددت إدارة العمليات البلدية جميع الغرامات الأخيرة في السنة المالية الماضية، والتي غطتها بطاقات الشراء الخاصة بالمجلس.

وكانت غالبية المركبات التي فُرضت عليها الرسوم اليومية تابعة لقسم النفايات، على الرغم من إضراب عمال النظافة في المدينة منذ يناير 2025.

وقال متحدث باسم المجلس إن المجلس "كان يمتلك ويشغل تاريخيًا أسطولًا كبيرًا يضم أكثر من 1100 مركبة"، العديد منها غير متوافق مع معايير منطقة الهواء النظيف، وبالتالي يخضع لدفع الرسوم اليومية.

لكن برنامج استبدال المركبات الذي نُفذ خلال العام الماضي خفّض هذا العدد إلى 142 مركبة، جميعها قيد المراجعة و"في طريقها للخروج من الأسطول" بحيث "يصبح أسطول النفايات وتنظيف الشوارع والأراضي بأكمله متوافقًا تمامًا مع معايير منطقة الهواء النظيف".