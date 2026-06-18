ريجيم غريب من نوعه يتسبب بالتهاب بنكرياس لشابة صينية

أصيبت شابة من مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية بالتهاب البنكرياس الحاد نتيجة تقييدها الشديد للسعرات الحرارية لمدة ستة أيام في الأسبوع، ثم تناولها كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والحلويات في اليوم السابع.

وقبل بضعة أشهر، قررت تشينغ تشينغ (اسم مستعار)، التي كان وزنها 55 كيلوغرامًا وطولها 1.55 متر أنها بحاجة إلى إنقاص وزنها، فابتكرت نظامًا غذائيًا قاسيًا لتحقيق هدفها. تضمن هذا النظام تناول كميات قليلة جدًا من الطعام لمدة ستة أيام في الأسبوع، ثم الإفراط في تناول ما تشاء في يوم واحد مخصص لها.

وخلال أيام الأسبوع، كانت تشينغ تشينغ تُقلل من استهلاكها للسعرات الحرارية إلى 800 سعرة حرارية، مُكتفيةً بتناول كميات قليلة من الخضراوات المسلوقة وصدور الدجاج والفواكه، لكنها كانت تُعوّض ذلك يوم الأحد بتناولها جميع أنواع الأطعمة اللذيذة، بما في ذلك الهوت بوت والدجاج المقلي ونودلز الدجاج الساخنة وشاي الحليب.

وأثمر نظامها الغذائي نتائج مذهلة وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فتمكنت من خسارة 7.5 كيلوغرامات في شهر واحد فقط، ولكن في الشهر الماضي، وبعد تناولها دلوًا كبيرًا من الدجاج المقلي ظهرًا وعلبتين من نودلز الدجاج الساخنة مساءً في يومها المفتوح، وبعدها بدأت الفتاة تشعر بألم في معدتها وخصرها وظهرها. وبعد أن بدأت بالتقيؤ وتفاقم ألمها، نُقلت تشينغ تشينغ على الفور إلى المستشفى الأول التابع لكلية الطب بجامعة تشجيانغ، حيث شُخّصت حالتها بالتهاب البنكرياس الحاد.

وقال طبيب في المستشفى: "في محاولة لإنقاص الوزن، يكتفي الكثيرون بتناول وجبة واحدة فقط في اليوم، ظنًا منهم أن ذلك سيُساعدهم على النحافة. ​​إلا أن هذه الطريقة تُرهق البنكرياس بشدة،" مُضيفًا أن هذا النوع المُفرط من الحميات الغذائية قد يُسبب العديد من المشاكل الصحية الأخرى.

ويبدو أن فترات الحميات الغذائية القاسية التي اتبعتها تشينغ تشينغ لفترات طويلة أدت إلى دخول البنكرياس في حالة خمول، حيث يُصبح عاجزًا عن إنتاج كميات كافية من الإنزيمات الهاضمة عندما تتناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والمالحة في يومها المفتوح. وقد أدى هذا الروتين المُطوّل في النهاية إلى التهاب البنكرياس الحاد.