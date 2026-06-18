جوليان بارنز يحصد جائزة فيتزجيرالد 2026

في أجواء استحضرت تاريخ الأدب العالمي على ساحل الريفييرا الفرنسية، تُوِّج الكاتب البريطاني، جوليان بارنز، بجائزة فيتزجيرالد 2026، خلال مراسم أُقيمت بحضور شخصيات عدة، ويحظى فوز بارنز برمزية لارتباط جائزة فيتزجيرالد بإرث الكاتب الأميركي، فرانسيس سكوت فيتزجيرالد، أحد أهم روّاد الأدب في القرن الـ20، وصاحب رواية «غاتسبي العظيم».

ويُعرف بارنز بأسلوبه الذي يمزج بين الرواية والتأمل الفلسفي، وحقق شهرة من خلال أعمال عدة جعلته من أبرز ممثلي الرواية البريطانية، ومن أشهر أعماله «الإحساس بنهاية الأشياء» التي نال عنها جائزة «البوكر» عام 2011.