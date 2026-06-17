892 مليون درهم كلفة رعاية صحة سيّاح بريطانيا في أوروبا خلال 2025

كشفت بيانات جديدة أن الحكومة البريطانية دفعت أكثر من 181.7 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 892 مليون درهم)، لتغطية تكاليف الرعاية الصحية التي تلقاها السياح البريطانيون أثناء سفرهم في أوروبا، خلال عام 2025، وذلك بعد تسجيل أكثر من 102 ألف مطالبة طبية.

وذكرت صحيفة «مترو»، استناداً إلى بيانات تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات، أن وزارة الخزانة البريطانية سددت هذه المطالبات الخاصة بحاملي بطاقات التأمين الصحي الحكومية البريطانية وبطاقات التأمين الصحي الأوروبية، التي تتيح للمقيمين في المملكة المتحدة الحصول على الرعاية الصحية الحكومية الضرورية أثناء السفر في دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى، مقابل الرسوم نفسها التي يدفعها مواطنو تلك الدول.

وأظهرت البيانات أن إسبانيا، الوجهة السياحية الأكثر شعبية لدى البريطانيين، سجلت أعلى قيمة للمطالبات الطبية، إذ تجاوزت تكاليف علاج السياح البريطانيين فيها 24 مليون جنيه إسترليني (نحو 32.2 مليون دولار)، كما كشفت السجلات عن مطالبة فردية بلغت قيمتها أكثر من 340 ألف جنيه إسترليني (نحو 456 ألف دولار)، ما يعكس ارتفاع كلفة بعض الحالات الطبية الطارئة.

وبحسب المعلومات التي نشرها موقع PayingTooMuch المتخصص في مقارنة وثائق تأمين السفر، فإن إجمالي المطالبات، البالغ عددها 102 ألف مطالبة، توزعت على مختلف أنحاء أوروبا، وشملت حوادث وأمراضاً تعرض لها البريطانيون خلال عطلاتهم.

وجاءت بولندا في المرتبة الثانية بعد إسبانيا من حيث قيمة المطالبات الطبية، بعدما استردت أكثر من خمسة ملايين جنيه إسترليني مقابل نحو 22 ألف مطالبة، في حين لاتزال إسبانيا تتصدر قائمة الدول التي تتحمل فيها الحكومة البريطانية أكبر تكاليف الرعاية الصحية.