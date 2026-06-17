«دبي للمرأة» تستعرض إنجازات الربع الأول ومستجدات مبادراتها في 2026

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الثاني لعام 2026، برئاسة رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب، منى غانم المرّي، وتم خلال الاجتماع استعراض إنجازات المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الجاري، والاطلاع على مستجدات المشروعات والمبادرات الجاري تطويرها، تمهيداً لإطلاقها خلال النصف الثاني من عام 2026.

وأكدت منى غانم المرّي أن المؤسسة - برؤية وتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة - تواصل جهودها الرامية إلى ترسيخ دور المرأة شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال مبادرات وبرامج نوعية تُعزّز مشاركتها في القطاعات الحيوية، وترفع مستوى تمثيلها في مواقع القيادة وصنع القرار، وتدعم إسهامها في الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال، إلى جانب الارتقاء بجودة حياتها، وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية في ظل منظومة متقدمة من التشريعات والسياسات الداعمة.

وقالت: «المبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة تُجسّد التزامها المستمر بدعم المرأة، وتزويدها بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتغيّرات المستقبلية ومتطلبات سوق العمل، والاستفادة من الفرص الواعدة»، مشيرةً إلى أن المؤسسة واصلت خلال الفترة الماضية تنفيذ مجموعة من البرامج المتخصصة الداعمة لتعزيز معارف وقدرات المرأة في القطاع المالي، وتطوير مهاراتها القيادية وحضورها التنفيذي، إلى جانب مبادرات نوعية لتعزيز جودة حياتها، وورش عمل متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم جاهزيتها للمستقبل.

وأضافت المرّي أن المؤسسة تولي أهمية خاصة لتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للمرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها يُمثّل استثماراً في استقرار الأسرة وازدهار المجتمع، مؤكدة حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية محلياً وعالمياً، بما يدعم مسيرة المرأة الإماراتية، ويُعزّز إنجازاتها في مختلف القطاعات.

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، كلٌّ من مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بحكومة دولة الإمارات، هدى الهاشمي، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، موزة سعيد المرّي، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، خولة راشد المهيري، والرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في مجموعة «دبي القابضة»، هدى عيسى بوحميد، والنائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة محمود البستكي، والرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، فهيمة عبدالرزاق البستكي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي.

وخلال الاجتماع، استعرضت نعيمة أهلي البرامج والمبادرات التي نفذتها المؤسسة، خلال شهرَي أبريل ومايو الماضيين، والتي شملت تنفيذ ست جلسات تفاعلية، لتعزيز الوعي بالصحة النفسية في ستة من مجالس أحياء دبي، كما أطلقت المؤسسة، بالتعاون مع «جي بي مورغان»، برنامج «الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي»، بمشاركة نحو 22 موظفة وقيادية من المتخصصات في مجالات المحاسبة والمالية وتخطيط الموازنات وإدارة الأصول.

ونظمت المؤسسة ورشتَي عمل لعضوات برنامج «تمكين بلس» من رئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، الأولى بعنوان «التأثير والقوة القيادية»، والثانية بعنوان «التأثير والحضور التنفيذي».

واطلع مجلس الإدارة، من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي، على أبرز مستجدات مبادرات ومشروعات المؤسسة خلال الفترة القادمة، والتي تشمل إجراء دراسات متخصصة، تستهدف تطوير مقترحات بسياسات داعمة للمرأة والأسرة، تماشياً مع «عام الأسرة 2026».

كما اطلع المجلس على الاستعدادات الجارية للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق في الـ28 من أغسطس من كل عام، حيث يتم الإعداد لتنظيم «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، بما يعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

وأكد مجلس الإدارة مواصلة تطوير المبادرات والبرامج الداعمة للمرأة في القطاعات المستقبلية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.