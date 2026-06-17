أندريا بوتشيلي في الدورة الأولى من «كلاسيكيات يا سلام»

تستضيف أولى حفلات فعالية «كلاسيكيات يا سلام»، ضمن برنامج «يا سلام» الترفيهي، المصاحب لأسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا 1» أبوظبي 2026، أسطورة التينور الإيطالي، أندريا بوتشيلي.

ويُحيي بوتشيلي حفله المرتقب في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، في الثاني من ديسمبر 2026، ضمن جولته العالمية «Romanza»، التي يحتفل من خلالها بمرور 30 عاماً على إصدار ألبومه الشهير الذي حمل الاسم نفسه، في أمسية تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والعروض العالمية الراقية، بمرافقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية الأرمنية المعروفة بأدائها المتميّز.

ويواصل برنامج حفلات «يا سلام» استقطاب أبرز نجوم الموسيقى العالمية، ويُعدّ أندريا بوتشيلي أحد أشهر الأصوات الغنائية في العالم، إذ نجح على مدى أكثر من ثلاثة عقود في المزج بين الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة، وقدّم أعمالاً حققت انتشاراً واسعاً، كما تجاوزت مبيعات ألبوماته 90 مليون نسخة حول العالم، وشارك في إحياء مناسبات دولية بارزة، من بينها الألعاب الأولمبية، وكأس العالم.