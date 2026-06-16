"مايكروسوفت" تدرس دمج نموذج "ديب سيك" الصيني في أداة "كوبايلوت كوورك"

كشف موقع "أكسيوس" أن شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) تتجه نحو تحويل أداة الذكاء الاصطناعي المؤسسية "كوبايلوت كوورك" (Copilot Cowork) إلى نظام تسعير يعتمد على حجم الاستخدام، تزامناً مع توسيع نطاق الوصول إليها. وفي خطوة مفاجئة، تدرس الشركة الأميركية توفير نسخة مستضافة لديها من النموذج الصيني "ديب سيك" (DeepSeek) كخيار اقتصادي أقل تكلفة للعملاء.

خفض الفواتير الباهظة

تتميز أدوات الذكاء الاصطناعي "الوكيلية" (Agentic tools)، مثل "كوبايلوت كوورك"، و"كلود كود" (Claude Code) من "أنثروبيك"، و"كوديكس" (Codex) من "أوبن إيه آي" (OpenAI)، بقدرتها على الاستدعاء المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي أثناء تنفيذ المهام. ورغم أن هذا يعزز الإنتاجية بشكل كبير، إلا أنه يتسبب في توليد فواتير استهلاك باهظة التكلفة.

وفي هذا السياق، أوضحت "مايكروسوفت" لموقع "أكسيوس" أن الشركات التي تستخدم "كوبايلوت كوورك" ستدفع رسوماً بناءً على حجم القوة الحاسوبية المستهلكة، وتستكشف الشركة حالياً نسخة محسنة من الإصدار "ديب سيك في 4" (DeepSeek V4)، أو نموذجاً آخر مفتوح المصدر، ليكون بديلاً منخفض التكلفة للنماذج الحالية. ومن المتوقع توفير النموذج الاقتصادي والإعلان عن الخيار النهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعكس هذه الاختبارات توجهاً استراتيجياً أوسع لـ "مايكروسوفت" نحو تبني نهج "النماذج المتعددة"، وتقليل الاعتماد الحصري على النماذج المقدمة من "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك".

مخاوف محتملة وضمانات أمنية صارمة

من المرجح أن تثير خطوة دمج نموذج مطور من قبل شركة ذكاء اصطناعي صينية موجة من الانتقادات الموجهة للإدارة الأميركية لـ "مايكروسوفت". واستباقاً لذلك، وضعت الشركة إطاراً تشغيلياً آمناً يتضمن:

خيارات طوعية: سيكون استخدام نموذج "ديب سيك" اختيارياً بالكامل للعملاء.

استضافة محلية: سيُستضاف النموذج بالكامل على خوادم "أزور" ( Azure ) السحابية التابعة لـ "مايكروسوفت".

) السحابية التابعة لـ "مايكروسوفت". حماية البيانات: تضمن هذه الخطوة بقاء بيانات العملاء داخل بيئة "مايكروسوفت" وخضوعها لضوابط "أزور" الصارمة المتعلقة بأمن المؤسسات والامتثال وسيادة البيانات.

تعديلات الأمان: أكدت الشركة أنها أجرت تعديلات دقيقة ( Fine-tuning ) على النموذج الصيني، وأضافت حواجز حماية إضافية، شملت تغييرات تهدف إلى الحد من التحيز.

تبرير نظام التسعير الجديد

ولتوضيح دوافع تغيير سياسة التسعير، صرح تشارلز لامانا، نائب الرئيس التنفيذي لـ "كوبايلوت" والوكلاء والمنصات في "مايكروسوفت"، لـ "أكسيوس"، بأن الاختبارات أثبتت استحالة تقديم الأداة على أساس "الاستخدام غير المحدود".

وقال لامانا: "لدينا مستخدمون ينجزون مئات المهام أسبوعياً، وهو أمر رائع يدل على إنتاجيتهم العالية، ولكن النتيجة المترتبة على ذلك هي أن التكاليف قد ترتفع إلى مستويات باهظة جداً".