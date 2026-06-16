"انتيريرز الإمارات" تُبرز روائع المواد والإبداع والحِرفية

"انتيريرز الإمارات"، العلامة التجارية الرائدة في عالم التصاميم الداخليّة الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن إطلاق أحدث حملاتها بعنوان "لكل مادّة شخصيتها"، والتي تسلّط من خلالها الضوء على الدور الأساس الذي تلعبه المواد الاستثنائية حين تلتقي بالحِرفية والإتقان والدقة في صناعة قطع أثاثٍ تواكب العصر وتصمد أمام تحديات الزمن. تأتي هذه الحملة لتأكيد التزام "انتيريرز الإمارات" الدائم بالجودة، ولإبراز كيف تُساهم الموادّ المُختارة بعناية في تصنيع قطع أثاثٍ تنفرد بروعة التصميم ورونق الحضور، وتحافظ على جودتها وقيمتها لسنواتٍ وسنوات.

في مقابل ما تشهده أيامنا الحالية من وتيرةٍ متسارعة ودائمة التغيّر في عالم التصميم، تأتي هذه الحملة الجديدة لتعيد التذكير بديمومة القيمة الاستثنائية للموادّ الأصلية والتصاميم المتقنة والمنفّذة بحِرفيةٍ عالية، حيث تسلّط "انتيريرز الإمارات" الضوء على قدرة كلّ مادّةٍ على إضفاء طابعها الخاص والمميّز على القطعة المكوّنة منها، وتعزيز مظهرها وتحديد جودتها ومتانتها، من الخشب الطبيعي الدافئ، إلى الرخام وحضوره الأنيق، والجلد وفخامة ملمسه، والتشطيبات النهائية المعدنية الراقية، في مفروشاتٍ مصمّمة بطريقةٍ تجعلها لا تُضاهى.

تتجسد أبعاد هذه الحملة خصوصاً من خلال تشكيلة "لوكسور" من "جورجيو كوليكشن"، والتي تتميّز بالحضور الآسر لخشب ماكاسار الأبنوس النادر ورخام المحار الناميبي الشديد اللمعان، واللمسات المبهرة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتوّجها جميعها لمسةٌ نهائية من التيتانيوم. تُبرز هذه التشكيلة كيف ترتقي الموادّ المختارة بعناية بقطع الأثاث إلى مصاف التصاميم الخالدة، وتشمل غرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم والمكاتب المنزلية، وفيها تتجسد قمّة الفخامة التي تكمن في التفاصيل الدقيقة، حيث جرى اختيار كلّ شيء بدقّةٍ فائقة، من النقشة والملمس، إلى التشطيبات النهائية والتصاميم الرائدة والمبتكرة لقطع أثاث تجذب الأنظار دوماً، وتلقى الإعجاب جيلاً بعد جيل.

رائد دبس، الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات" قال:

"من البديهيّ والضروريّ أن تضفي قطع الأثاث طابعاً خاصاً وشخصيةً مميّزة وقيمةً دائمةً على المنزل، وهو ما يعكس قناعتنا بأنّ لكلّ مادة حكايةً فريدةً ترويها. تأتي تشكيلة "لوكسور" لتجسيد جوهر وفلسفة حملتنا "لكل مادة شخصيتها"، حيث جرى اختيار كلّ مادّة بعنايةٍ فائقة انطلاقاً من جماله الطبيعيّ وشخصيته المميّزة وفرادته، لتقديم قطع أثاثٍ لا تقف عند حدود جمال الشكل والتصميم، بل تتجاوزها لتضفي إحساساً دائماً بالروعة والحِرفية والأصالة والفخامة الخالدة".

على مدار ستة عقودٍ من الزمن تقريباً، تواصل "انتيريرز الإمارات" التزامها بانتقاء أروع التشكيلات من أشهر العلامات التجارية العالمية في مجال الأثاث، تختار منها قطعاً استثنائية تجمع بين الجمال الخالد والإتقان والجودة الفائقة، وتجسد الحملة الجديدة "لكل مادّة شخصيتها" قناعتها بأنّ قطع الأثاث يجب أن تُصمّم لتعيش بذاتها وتفرض التقدير الدائم وتتوارثها الأجيال. استكشفوا تشكيلة "لوكسور" لدى صالات عرض "انتيريرز الإمارات" المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، أو زوروا الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com للمزيد من المعلومات.