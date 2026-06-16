اختفاء ثم جريمة مروعة.. تفاصيل قضية الطفلة الفرنسية التي أثارت غضباً شعبيا واسعاً

هزّت جريمة مقتل الطفلة الفرنسية ليانا، البالغة من العمر 11 عاماً، الرأي العام في فرنسا، بعدما تحولت قضية اختفائها إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والغضب خلال الأيام الماضية، ليس فقط بسبب بشاعة الجريمة، بل بعد الكشف عن أن المشتبه به كان معروفاً لدى السلطات في قضايا سابقة تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال، ما أثار تساؤلات واسعة حول إخفاقات النظام القضائي في حماية الضحايا ومنع وقوع المأساة.

وخلال أيام قليلة، خرج آلاف الفرنسيين في أكثر من 150 مدينة أمام المحاكم حاملين الورود وصور الطفلة ولافتات كتب عليها "العدالة لليانا"، مطالبين بإصلاح جذري لمنظومة حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما اعترفت الحكومة الفرنسية بوجود إخفاقات مؤسسية، وأعلنت مراجعة آلاف الملفات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بعد أن تحولت القضية إلى أزمة وطنية وسياسية.

ولم تعد قصة ليانا مجرد حادثة جنائية، بل أصبحت رمزاً مؤلماً لفشل المؤسسات في حماية الأطفال، ورسالة قاسية دفعت فرنسا إلى إعادة النظر في نظامها القضائي وآليات التعامل مع جرائم الاعتداء على القاصرين، في محاولة لمنع تكرار مأساة مماثلة مستقبلاً

تبدأ قصة الطفلة الفرنسية ليانا، ذات الأحد عشر عاماً، في صباح عادي من أواخر شهر مايو 2026، عندما غادرت مدرستها في بلدة فلورانس الصغيرة جنوب غربي فرنسا، متجهة إلى منزلها كما كانت تفعل كل يوم. لكن ذلك اليوم لم يكن عادياً، فقد اختفت الطفلة في ظروف غامضة، لتتحول ساعات الانتظار إلى كابوس عاشته عائلتها وسكان البلدة بأكملها.

على مدار ستة أيام، شاركت قوات الأمن والمتطوعون في عمليات بحث واسعة، بينما كانت صور ليانا تنتشر في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط آمال بأن تُعثر عليها سالمة. غير أن النهاية جاءت مأساوية، بعدما عثرت الشرطة على جثتها داخل صومعة حبوب مهجورة في منطقة ريفية قريبة، لتنتهي رحلة البحث وتبدأ صدمة هزت فرنسا بأكملها.

هزّت جريمة مقتل الطفلة الفرنسية ليانا، البالغة من العمر 11 عاماً، الرأي العام في فرنسا، بعدما تحولت قضية اختفائها إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والغضب خلال الأيام الماضية، ليس فقط بسبب بشاعة الجريمة، بل بعد الكشف عن أن المشتبه به كان معروفاً لدى السلطات في قضايا سابقة تتعلق باعتداءات على أطفال، ما أثار تساؤلات واسعة حول إخفاقات النظام القضائي في حماية الضحايا ومنع وقوع المأساة.

وكشفت التحقيقات أن آخر من شوهدت معه الطفلة كان رجلاً يبلغ من العمر 41 عاماً، وهو والد إحدى زميلاتها في المدرسة، بعدما رصدته كاميرات المراقبة وهي تستقل سيارته. وسرعان ما تحول الرجل إلى المشتبه به الرئيسي في القضية، لكن المفاجأة الأكبر كانت أن اسمه لم يكن غريباً على السلطات، إذ سبق أن وُجهت إليه عدة شكاوى وبلاغات تتعلق باعتداءات على قاصرات خلال السنوات الماضية، من بينها اتهامات بالاغتصاب، إلا أن تلك القضايا تعثرت أو لم تُستكمل إجراءاتها القضائية بالشكل المطلوب.

هذا الاكتشاف أشعل غضباً واسعاً في فرنسا، لأن كثيرين رأوا أن المأساة كان يمكن تجنبها لو جرى التعامل مع البلاغات السابقة بسرعة وحزم. وتحولت ليانا في نظر الفرنسيين إلى ضحية مرتين؛ الأولى عندما فقدت حياتها، والثانية عندما فشل النظام القضائي في اتخاذ إجراءات وقائية بحق شخص كانت تحيط به شبهات خطيرة منذ سنوات.