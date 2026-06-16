6 مليون متابع لحارس «الرأس الأخضر» بعد مباراة اسبانيا

حصد فوزينيا، حارس مرمى منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" لكرة القدم أكثر من 6 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تألقه اللافت أمام إسبانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن فوزينيا «40 عاما» قدم أداء استثنائيا في المباراة التي تعادل فيها منتخب كاب فيردي مع إسبانيا في أتلانتا، ما أدى إلى ارتفاع عدد متابعيه على إنستغرام بشكل هائل من 50 ألفا إلى أكثر من 6 ملايين.

ولا يتفوق عليه من حيث عدد المتابعين على منصة «إنستغرام» سوى خمسة لاعبين في تشكيلة إنجلترا المشاركة بكأس العالم تحت قيادة توماس توخيل هم جود بيلينجهام، وماركوس راشفورد، وهاري كين، وبوكايو ساكا، وديكلان رايس.

وقال فوزينيا:«هذا جنون، لم أتوقع ذلك أبدا».

وأضاف أن الأرقام ارتفعت بالفعل إلى 1ر1 مليون بعد نهاية المباراة مباشرة.

وقال فوزينيا:«الأمور تتحرك بسرعة على إنستغرام، لكنني لم أصدق ما حدث. ما زلت لا أصدق، لكنه الواقع. شكرا للجميع».

وأضاف:«كأس العالم هو أكبر مسرح في كرة القدم، وهو حلم كل طفل أن يكون هنا يوما ما».

وأكد:«عندما نلهم الجيل القادم، فهذا أمر رائع. أن أسمع أطفالا يقولون إنهم يريدون أن يصبحوا مثل فوزينيا يوما ما، أنا ممتن جدا».