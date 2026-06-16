البعوضة.. «كنز» للعلماء ولوحة حية للتنوع البيئي

يتجول الباحث، لورانس ريفز، بين جنبات محمية ديلوكا الطبيعية بوسط ولاية فلوريدا الأميركية، بغرض جمع بيانات إحصائية عن الأنواع الحية التي تعيش في المحمية، ورصد بالفعل وجود بعض أنواع الثعابين والقوارض والسلاحف، ولكن الأمر اللافت أن ريفز لا يباشر عمله الإحصائي عن طريق مشاهدة تلك الكائنات بعينيه، ولكن عن طريق رصد عينات من الحمض النووي الخاص بها في دماء البعوض الذي ينتشر في المكان.

وقال ريفز، المتخصص في علم الحشرات بجامعة فلوريدا: «نميل للتفكير في البعوض باعتباره حشرات مزعجة، ولكن نظراً لأن هذه الحشرة تعيش عن طريق امتصاص دماء الكائنات المختلفة، فإن ذلك يجعلها بمثابة كنز للعلماء والباحثين، فمع كل قطرة دم تمتصها البعوضة، فإنها تلتقط آثاراً من الأحماض النووية لثدييات وطيور وزواحف بل وأنواع حية أخرى مثل ديدان الأرض، وهو ما يجعل البعوضة مثل لوحة حية للتنوع في النظام البيئي الذي تعيش فيه».

ويندرج المشروع البحثي، الذي ينفذه ريفز بالتعاون مع مجموعة من زملائه بالجامعة، في إطار ما يعرف باسم علم «الحمض النووي الذي يعتمد على الكائنات اللافقرية»، ويقصد بها الحشرات التي تعيش في البيئة وتختزن مواد وراثية تخص بقية الكائنات التي تعيش في المكان نفسه.