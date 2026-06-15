ترامب مع شخصيات غامضة تشبه الكائنات الفضائية؟.. صورة اختفت فوراً وحيرت الملايين

أشعلت مجموعة صور مثيرة للجدل عاصفة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت لوقت قصير عبر الإنترنت قبل أن تختفي سريعاً، وتزعم أنها تُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض إلى جانب ثلاث شخصيات ذات ملامح غريبة وغير مألوفة.

الصور التي انتشرت خلال الساعات الماضية أثارت موجة واسعة من التساؤلات، بعدما ظهر ترامب واقفاً بجوار شخصيات ذات بشرة شاحبة وشعر أشقر طويل، ترتدي أزياء حمراء موحدة ذات طابع عسكري، في مشهد وصفه كثيرون بأنه أقرب إلى لقطات من أفلام الخيال العلمي.

وبدأت القصة عندما نشر الصحافي المستقل جون ستيوارت صورة قال إنها كانت متاحة عبر الإنترنت لفترة قصيرة قبل حذفها، مدعياً أنها ظهرت ضمن محتوى رسمي مرتبط بالبيت الأبيض. وسرعان ما انتشرت الصورة على منصة «إكس»، لتحقق ملايين المشاهدات وتفتح الباب أمام موجة من التفسيرات الغريبة.

ولم تتأخر نظريات المؤامرة في الظهور، إذ ذهب بعض المستخدمين إلى ربط الشخصيات الظاهرة في الصورة بكائنات فضائية أو مخلوقات من عوالم خيالية، فيما شبّه آخرون مظهرها بشخصيات من أعمال شهيرة مثل عائلة تارغارين في مسلسل «صراع العروش» أو شخصيات مصاصي الدماء في السينما.

وزاد الجدل بعدما لجأ بعض المتابعين إلى أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفحص الصورة، حيث أشارت بعض النتائج إلى احتمال أن تكون صورة ترامب نفسها حقيقية، وهو ما اعتبره البعض دليلاً على صحتها، رغم أن تقنيات الكشف عن الصور المُنشأة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي لا تقدم دائماً نتائج قاطعة.

وبينما واصلت الصورة إثارة الفضول عبر المنصات الرقمية، لم تظهر معلومات موثوقة تؤكد هوية الشخصيات أو صحة الادعاءات المتداولة حولها، لتبقى القصة مثالاً جديداً على سرعة انتشار المحتوى الغامض وقدرة الصور المثيرة للجدل على إشعال النقاشات الرقمية.