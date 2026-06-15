هجمات القرش تدفع لعودة المسيّرات إلى شواطئ أسترالية

تعتزم جهة تنظيمية في أستراليا مراجعة ​القيود المفروضة على تحليق الطائرات المسيّرة فوق شاطئ كوجي، ‌حتى ​يتمكن المنقذون في ولاية نيو ساوث ويلز من مسح المنطقة لرصد القروش، وذلك بعد هجوم وقع أول من أمس، وأسفر عن إصابة امرأة بجروح خطيرة ترقد بسببها في المستشفى، وتلقت أجهزة الطوارئ استدعاء إلى شاطئ كوجي، في ⁠شرق سيدني، صباح أول من أمس بعد تعرض امرأة (35 عاماً) للعض من قرش، على بعد نحو 30 متراً من الشاطئ.

وقال متحدث باسم مستشفى سانت ‌فنسنت إن المرأة ترقد في المستشفى في حالة حرجة لكنها مستقرة، بعد أن تعرضت لإصابات خطيرة، وأغلقت السلطات شاطئ كوجي، ‌وشواطئ أخرى في المنطقة، لـ24 ساعة ‌عقب الهجوم، وحلّقت طائرات مسيرة ‌في الأجواء بموجب إجراءات الطوارئ لمسح المنطقة بحثاً عن قروش.

وقالت وزيرة ​الزراعة في ولاية ‌نيو ساوث ​ويلز، تارا موريارتي: «كان صيفاً صعباً حقاً بسبب ⁠نشاط أسماك القرش وهجماتها في سيدني، وهو أمر تأخذه حكومة نيو ساوث ويلز على محمل الجد»، وأضافت أن ​الحكومة ⁠ستدرس اتخاذ تدابير ⁠جديدة لحماية رواد الشاطئ والسباحين من هجمات القرش، بما في ذلك المسيّرات.

ويستخدم منقذون في ⁠أستراليا الطائرات المسيّرة للمساعدة في رصد القروش، لكن شاطئ كوجي يخضع لقيود على استخدام الطائرات المسيّرة التجارية، لأنه يقع في نطاق مسار طيران مطار سيدني «كينجزفورد سميث».