الأحد 21 يونيو الجاري.. الانقلاب الصيفي يمنح النصف الشمالي أطول نهار في السنة

يشهد العالم يوم الأحد 21 يونيو 2026 حدث الانقلاب الصيفي، والذي سيقع عند الساعة 08:25 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، معلناً بداية فصل الصيف فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وخلال هذا اليوم، تصل الشمس إلى أقصى موقع شمالي لها في السماء بالنسبة للأرض، ما يؤدي إلى تسجيل أطول فترة نهار وأقصر فترة ليل في العام لسكان النصف الشمالي. وفي المقابل، يشهد النصف الجنوبي من الكرة الأرضية أقصر نهار وأطول ليل، مع بدء فصل الشتاء فلكياً هناك.

ويعود سبب حدوث الانقلاب الصيفي إلى ميل محور دوران الأرض بنحو 23.5 درجة بالنسبة لمستوى دورانها حول الشمس، وليس إلى تغيّر المسافة بين الأرض والشمس كما يعتقد البعض.

ويؤدي هذا الميل إلى تعرّض النصف الشمالي لأشعة الشمس بشكل أكثر مباشرة ولساعات أطول خلال هذه الفترة من السنة.

ويُعد الانقلاب الصيفي أحد أبرز الأحداث الفلكية السنوية، إذ يمثل نقطة التحول التي تبدأ بعدها ساعات النهار بالتناقص تدريجياً في النصف الشمالي حتى موعد الاعتدال الخريفي.