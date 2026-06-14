أكواد المطارات حول العالم.. لغة الطيران السرّية التي تربط السماء بالأرض

تُعتبر أكواد المطارات من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام الطيران العالمي، إذ تُستخدم كلغة موحدة لتحديد المطارات وتسهيل عمليات الحجز والتشغيل والملاحة الجوية حول العالم.

ورغم أنها تتكون من ثلاثة أحرف فقط، فإن هذه الرموز تحمل أهمية كبيرة في تنظيم حركة السفر وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران، كما يعكس بعضها جوانب تاريخية وهويات مميزة ارتبطت بالمطارات على مدى سنوات طويلة.

كيف بدأت أكواد المطارات؟

طُوّر نظام أكواد المطارات المكوّن من 3 أحرف بهدف توحيد عمليات الحجز والتشغيل بين شركات الطيران والمطارات في مختلف أنحاء العالم.

ووفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أصبحت هذه الأكواد لغة عالمية مشتركة تسهم في الحد من الأخطاء وتسريع إجراءات السفر، ما عزز كفاءة العمل في قطاع الطيران.

لماذا تختلف بعض الأكواد عن أسماء المدن؟

تشير بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى أن العديد من أكواد المطارات لا ترتبط بشكل مباشر باسم المدينة التي تقع فيها، إذ تعود بعض الرموز إلى أسماء تاريخية للمطارات، بينما تم اعتماد بعضها الآخر لأسباب تشغيلية تهدف إلى تجنب تكرار الأكواد بين مطارات العالم.

لغة موحدة للطيران العالمي

وبحسب منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، تمثل أكواد المطارات عنصرًا أساسيًا في منظومة الطيران المدني الدولي، حيث تُستخدم يوميًا في أنظمة الحجز والملاحة الجوية وإدارة الأمتعة، بما يضمن تواصلًا دقيقًا وفعالًا بين مختلف الجهات العاملة في القطاع حول العالم.

3 أحرف تحمل قصة كاملة

أوضحت المنظمة أن أكواد المطارات لا تقتصر على كونها اختصارات تعريفية، بل تمثل هوية فريدة لكل مطار.

كما احتفظت بعض المطارات بأكوادها لعقود طويلة رغم تغير أسمائها أو توسع مرافقها، لتصبح هذه الرموز جزءًا من تاريخها وعلامتها المميزة لدى المسافرين.