بأساور تحمل اسمه.. نجوم البرتغال يستحضرون ذكرى ديوغو جوتا في كأس العالم 2026

في مشهد إنساني مؤثر، حرص لاعبو المنتخب البرتغالي على تخليد ذكرى زميلهم الراحل ديوغو جوتا، بارتداء أساور تحمل اسمه قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقبل سفرهم للولايات المتحدة، قدم رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو لكل لاعب سوارا باللونين الأخضر والأحمر، يحمل أسماء جميع لاعبي المنتخب، بالإضافة إلى عبارة تكريم لجوتا.

وقال فيتينيا، لاعب وسط المنتخب البرتغال، في أول مؤتمر صحفي السبت في معسكر الفريق في بالم بيتش جاردنز بفلوريدا :" نحن نقدر هذا للغاية".

وجاءت هذه المبادرة تعبيراً عن الوفاء لمسيرة جوتا الحافلة بالعطاء، وتقديراً لما قدمه لكرة القدم البرتغالية طوال سنوات تألقه مع المنتخب الوطني.

وأثارت اللقطات التي ظهر فيها نجوم البرتغال وهم يرتدون الأساور الخاصة بالراحل تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون باللفتة التي عكست قيم التضامن والتقدير داخل أسرة كرة القدم البرتغالية.

ويُعد ديوغو جوتا من أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة مع المنتخب البرتغالي في السنوات الأخيرة، وأسهم بدور مؤثر في العديد من الإنجازات التي حققتها الكرة البرتغالية على الساحة الدولية.

وتوفى دييغو جوتا مهاجم فريق ليفربول في حادث سيارة في إسبانيا في يوليو 2025.