عضة تمساح بـ 50 ألف دولار

رفع رجل من جنوب ولاية فلوريدا الأميركية دعوى قضائية ضد شركة سياحية، بعد تعرضه لعضة تمساح خلال رحلة ترفيهية العام الماضي، وفقاً لسجلات محكمة نقلتها قناة "News 6"

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن الرجل، ويدعى إيديل كاسينوف، كان يزور شركة في منطقة ميدواي ضمن تجربة سياحية تضمنت ما وصف بـ«مواجهة تمساح» مجانية.

حادث أثناء تجربة سياحية

وخلال الفعالية، أفادت الدعوى بأن كاسينوف تعرض لعضة في الوجه من التمساح، ما أدى إلى إصاباته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى، وتسببت له ـ بحسب ما ورد ـ في تشوهات بالوجه وأضرار صحية أخرى.

اتهامات بالإهمال

واتهمت الدعوى الشركة بالإهمال، مشيرة إلى عدم وجود أي تحذيرات كافية أو لافتات تنبه إلى خطورة التمساح، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات مناسبة لتقييد الحيوان أو توفير وسائل حماية للزوار.

وجاء في نص الدعوى أن الشركة «لم توفر أي تحذيرات أو وسائل واضحة بشأن شراسة التمساح، ولم تتخذ إجراءات كافية لتأمين سلامة الزوار خلال التجربة».

مطالبة بتعويضات مالية

وطالب كاسينوف بتعويضات تتجاوز قيمتها 50 ألف دولار، بسبب الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به نتيجة الحادث، فيما لم تصدر الشركة المعنية تعليقاً رسمياً على الدعوى حتى الآن.