«بسبب زجاجة جيل استحمام»..صينية تهرب من عائلتها 22 عاماً

التقت امرأة من شرق الصين بعائلتها البيولوجية بعد 22 عاماً من الانفصال، عقب هروبها في طفولتها إثر خوفها من العقاب بعد كسر زجاجة جل استحمام زجاجية عن طريق الخطأ، وقد أثار هذا اللقاء تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، حيث فتح نقاشاً حول أساليب التربية وتأثير الخوف والعقاب على الأطفال، في قصة إنسانية لامست مشاعر الملايين.

ووفقاً لتقارير وسائل إعلام صينية، كانت الشابة ليو شيوهونغ تبلغ من العمر تسع سنوات عندما كانت تعيش مع أسرتها في مدينة جييانغ حيث وقعت الحادثة التي غيّرت مجرى حياتها.

حادث بسيط يتحول إلى قرار هروب

وقعت الحادثة في عام 2004 عندما كانت ليو تلعب في منزل صديقة لها، حيث كسرت زجاجة جل استحمام تبلغ قيمتها نحو 10 يوانات (حوالي 1.5 دولار أميركي). وخوفاً من توبيخ أو عقاب محتمل من والدتها، قررت الطفلة الهروب، قبل أن تضيع لاحقاً في سوق للخضار، حيث عثر عليها رجل تبناها لاحقاً، فيما لم يُكشف عن هويته.

سنوات من البحث والانقطاع

أطلق والداها البيولوجيان نداءات بحث عبر وسائل إعلام محلية آنذاك، واستمرت المحاولات لعدة أيام دون نتيجة، قبل أن تنقطع أي خيوط تؤدي إلى مكانها.

وخلال السنوات اللاحقة، نشأت ليو في مقاطعة غوانغدونغ داخل أسرتها بالتبني، التي وفرت لها الرعاية، وساعدتها لاحقاً في محاولات البحث عن عائلتها الأصلية.

لمّ الشمل بعد عقدين

وبمساعدة متطوعين وجهات أمنية، تمكنت ليو، البالغة من العمر 31 عاماً حالياً، من الوصول إلى أسرتها في في لقاء وُصف بأنه مؤثر للغاية بعد سنوات طويلة من الفقد.

واستقبلت العائلة ابنتها بالألعاب النارية واللافتات والزهور، في مشهد احتفالي ممزوج بالدموع والمشاعر الجياشة.

وقالت والدتها، وهي تبكي: «ابنتي، أنا آسفة جداً»، معبرة عن شعورها بالندم وتحميل نفسها مسؤولية ما حدث قبل سنوات طويلة.

اعتذار متبادل ومشهد مؤثر

وقدمت ليو اعتذارها لأسرتها أيضاً، مؤكدة أن قرارها بالهروب في طفولتها تسبب في معاناة طويلة لوالديها.

وخلال اللقاء، أهدتها والدتها قلادة ذهبية، وأعدّت لها أطعمة تقليدية من المنطقة مثل البطيخ والمعكرونة اليدوية وكرات الأرز، قائلة: «هذه هي نكهات بلدتك».

ولم تعلن ليو بعد قرارها بشأن الإقامة الدائمة مع أسرتها البيولوجية، فيما لا تزال تفاصيل طفولتها المبكرة غير واضحة بالكامل، بما في ذلك ما إذا كانت قد تعرضت للعقاب بشكل متكرر.