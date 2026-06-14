ترميم لوحات جدارية شهيرة في فلورنسا

تخضع اللوحات الجدارية الشهيرة في بازيليك سانتا كروتشي في فلورنسا لأعمال ترميم تقترب من نهايتها، بعد أن استمرت أربع سنوات، على أن تُزال السقالات قبل الافتتاح الرسمي المرتقب في سبتمبر المقبل.

ودُعي صحافيون أول من أمس للصعود إلى السقالات التي حجبت لسنوات رؤية اللوحات الجدارية الشهيرة العائدة إلى القرن الـ14 التي تزيّن جدران كنيسة باردي الصغيرة في بازيليك سانتا كروتشي، وتُجسّد حياة القديس فرنسيس الأسيزي. وتشير تقديرات مؤرخي الفن إلى أنّ هذه اللوحات تعود إلى ما بعد عام 1317 بقليل، وتُعد من روائع الفنان جوتو دي بوندوني الذي يوصَف بأنه الأب المؤسس لعصر النهضة الإيطالية.