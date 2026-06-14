إماراتي بـ 3 مواهب: أحلم بتصميم علامة سيارات محلية تصل إلى العالمية

يجسّد الإماراتي محمد الهاشمي نموذجاً للطموح، إذ جمع بين ثلاثة مسارات مهنية وإبداعية رسمت ملامح شخصيته الشغوفة بالتميز، وذلك، بعد أن انطلق من خلفية تقنية رصينة، استندت على دراسته الأكاديمية وتخصصه في مجال تكنولوجيا القياس والأجهزة الدقيقة من معهد أدنوك الفني، ليوظف هذه المعارف في تجربته الحالية في مجال المراقبة الجوية، في الوقت الذي يوجه فيه بوصلته اليوم نحو عالم ريادة الأعمال، ليوزع اهتماماته بين مجالات رئيسة، وهي تجربة علامته التجارية في المنتجات اليدوية الفاخرة، وعالم ريادة الأعمال والمحافظ المالية الإدارية، وموهبة تصميم السيارات الفارهة التي يعانق فيها أحلاماً كبيرة بالتميز والوصول إلى العالمية.

وقال الهاشمي عن علامته «ريد آب» (ridap) المتخصصة في صناعة المنتجات الجلدية الفاخرة، التي انطلقت في عام 2023، من حاجة شخصية لتصبح مشروعاً واعداً: «جاء الموضوع بالتزامن مع طرح جهاز التتبع من أبل (إير تاغ)، إذ أردت حينها تصنيع محفظة تتسع له، فتواصلت مع مصنع في إيطاليا، لكنهم اشترطوا طلب كمية معينة، لتنطلق من هنا موهبة لم أكن أدركها».

وأضاف الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت بتصميم المحافظ الجلدية الشخصية، ثم توسعت إلى أغلفة الهواتف ومفاتيح السيارات والحقائب الرجالية الصغيرة، وصولاً إلى أحزمة وحوافظ الساعات، في الوقت الذي حرصت فيه على أن تنافس علامتي الناشئة أهم الماركات العالمية، وذلك عبر استخدام مواد عالية الجودة تجلب عادة من المصادر نفسها التي تعتمد عليها كبريات العلامات العالمية الشهيرة مثل (هيرميس)، ولكن بلمسة وتصميم مختلفين وبأسعار منافسة».

وأوضح: «تعتمد تجربتنا على الطلب المسبق، وتخصيص كل التفاصيل المتعلقة بقطع زبائننا. ولاشك أن الجمهور في الإمارات يعشق هذا التخصيص الذي يضاف إلى معايير جودة منتجاتنا التي يتم تنفيذها حالياً في الخارج، على أن تصنع داخل الإمارات مستقبلاً، فيما أعكف حالياً على اختبار منتجات جديدة، وتصميم حقائب يد صغيرة للنساء أنشغل باختبار جودتها لطرحها مستقبلاً في علامتي».

تعلم ذاتي

إلى جانب شغفه بعالم المنتجات الجلدية اليدوية الفاخرة، يسكن الهاشمي شغف عميق بتصميم السيارات، وهو مجال يطمح أن يترك فيه بصمة إماراتية خالصة. وتابع: «تصميم السيارات حلم يراودني منذ زمن، وعلى الرغم من أنني لم أدرسه بشكل أكاديمي متخصص، إلا أنني اعتمدت على التعلم الذاتي، ومتابعة مختلف الشروحات المطروحة في المنتديات وفي موقع (يوتيوب). كما وظفت دراستي وعملي في مجال الطيران لفهم علم الأيروديناميك، لضمان ألا تؤثر تصاميمي على أداء السيارة. كما أفادتني كثيراً توجيهات مصمم سابق في شركة مازاراتي الإيطالية».

واستطرد: «أمتلك حالياً ما يقارب 15 تصميماً، وإن كنت في حالة تقييم مستمر، فكلما تقدمت في العمر يختلف ذوقي، فيما تستهويني بشكل خاص المدارس التصميمية لشركات مثل (أستون مارتن)، ومصمم السيارات الإيطالي سيرجيو بينينفارينا، المتخصص في سيارات فيراري».

وبخصوص العقبات التي واجهته، أشار الهاشمي إلى أنه تواصل مع مستثمرين عديدين وشركات تصنيع فارهة، كما حاول الوصول إلى مؤثري منصات التواصل لعرض مشاريعه، لكنه لم يجد الاهتمام الكافي لكونه اسماً جديداً في هذا المجال الصعب، ولكن التصميم بالنسبة له لم يتوقف، إذ إنه دائم العودة إليه بالشغف نفسه بين الحين والآخر، ويعتزم البدء تدريجياً في مجال السيارات الصغيرة، وصولاً إلى حلم تصميم سيارة إماراتية كاملة، وبناء علامة محلية في هذا الميدان تصل إلى العالمية.

بديل «الجمعيات»

على صعيد آخر، يبرز الهاشمي كعقلية تقنية تسعى لإيجاد حلول مجتمعية عبر تجربة منصة «راوندز» (Roundz)، المنصة الإماراتية الناشئة في مجال التقنية المالية، التي تقدم بديلاً رقمياً للجمعيات المالية الشهرية، لتتيح للمستخدمين التخطيط وتحقيق أحلامهم المالية عبر جمعيات مرنة تناسب أسلوب حياتهم، لافتاً إلى أن فكرة «راوندز» انطلقت من ملاحظة حاجة الناس لوسيلة ادخار بعيداً عن القروض البنكية، مبيناً: «صحيح أن الجمعيات التقليدية موجودة، لكنها تعاني ضعف التنظيم ومخاطر تعثر الأعضاء، لذلك، نهدف من خلال المنصة لإعادة بناء هذا النموذج بطريقة رقمية منظمة، مع وضع إجراءات للتحقق وتقييم المخاطر لضمان التزام المشاركين، وتفادي التخلف عن الدفع بعد استلام المبالغ، وكل ذلك، مقابل رسوم خدمات فقط لتتماشى المنصة مع ضوابط الشريعة الإسلامية».

وزاد الهاشمي: «لقد عملنا لفترة طويلة على دراسة السوق وتحليل المخاطر وبناء تجربة مستخدم سلسة، خصوصاً أن التطبيق متاح حالياً للتسجيل بنسخته التمهيدية، لقياس اهتمام السوق، ومعرفة المبالغ والمدد الأكثر طلباً قبل الإطلاق التشغيلي الكامل، كما أننا نسعى لتعزيز ثقافة الالتزام المالي والادخار المنظم».

دعم

قال محمد الهاشمي: «لقد واجهنا تحديات كثيرة لوقوع فكرة (راوندز) في منطقة حساسة بين التقنية والتنظيم المالي، خصوصاً أننا نستهدف إطلاق المنصة بشكل تدريجي، ولكنه مسؤول، ونحتاج اليوم إلى دعم الشركاء والمستثمرين والجهات التنظيمية التي تؤمن بالابتكار المالي، لتوفير بيئة تجريبية مرنة وآمنة تلبي احتياجات المجتمع».

محمد الهاشمي:

. نستخدم في علامتنا للمنتجات الجلدية مواد عالية الجودة تجلب من المصادر نفسها التي تعتمد عليها كبريات الماركات العالمية الشهيرة.

. أنا دائم العودة بالشغف نفسه إلى تصميم السيارات بين الحين والآخر، وأعتزم البدء تدريجياً في مجال المركبات الصغيرة.

. 15 تصميماً للسيارات في جعبة الهاشمي.