شيخوخة السكان تهدد ألمانيا بعجز 4.3 ملايين عامل

توقّع معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو» المقرب من أرباب العمل، أن تواجه ألمانيا فجوة أكبر بكثير في سوق العمل مما كان مقدراً سابقاً، في ظل شيخوخة السكان.

وذكرت صحيفة «راينيشه بوست» أمس، استناداً إلى دراسة للمعهد اطلعت عليها، أن الفجوة في سوق العمل ستبلغ نحو 4.3 ملايين عامل بحلول عام 2036.

وكان المعهد قد قدر قبل عامين الفارق بين الوافدين الجدد إلى سوق العمل والمغادرين منه بنحو ثلاثة ملايين عامل فقط.

ويعود ذلك إلى بيانات جديدة بشأن تطوّر عدد السكان في ألمانيا.

ووفقاً لهذه التقديرات، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان البلاد نحو 81.1 مليون نسمة بحلول عام 2045، بانخفاض قدره 2.9% مقارنة بالمستوى الحالي. وكانت توقعات المعهد الصادرة عام 2024 تفترض نمواً معتدلاً في عدد السكان حتى عام 2040.